Победы Борнмута и Ливерпуля, фиаско Жироны и ассист Цыганкова, камбек Элины
Главные новости за 18 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 января.
1A. Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Команда не проигрывает 11 матчей
1B. Жирона проиграла конкуренту за еврокубки, Цыганков сделал ассист
Поражение в матче против Севильи
2A. Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне
Поединок завершился в результативную ничью 2:2
2B. Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Состоялось три матча в АПЛ
3A. Шестая победа Неаполя подряд. Аталанта и Наполи в Бергамо устроили шоу
Голевые качели закончились успехом команды Конте, укрепившей лидерство
3B. Отомстили за Суперкубок. Ювентус провел матч с Миланом в Серии A
Туринцы вернулись к победам
4A. Жесткая остановка. Аутсайдер прервал 15-матчевую победную серию Атлетико
Неожиданный результат в Ла Лиге
4B. Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут
Мюнхенская команда сохраняет лидирующие позиции
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии
Артем будет играть за ФК «Лишень»
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс трогательно попрощался с легионером
Жан По покинул криворожскую команду
6. Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Киевский клуб затянул с предложением «Руху»
7A. Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Элина в 3-м раунде австралийского мейджора в трех сетах переиграла Жасмин Паолини
7B. Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Марта и Елена-Габриэла Русе в двух сетах выбили шестых сеяных Мертенс и Перес
7C. Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Даяна уступила Елене в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025
8. БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
Латвийский экс-боксер считает, что мы больше не увидим Александра на ринге
9A. Скелетон. Лавренюк стал чемпионом мира среди юниоров в категории U-20
Спортсмен опередил конкурента на 0.02 секунды
9B. Универсиада-2025. Меркушина попала в пятерку лучших в спринте
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