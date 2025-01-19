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Другие новости
19 января 2025, 06:00 | Обновлено 19 января 2025, 06:43
592
0

Победы Борнмута и Ливерпуля, фиаско Жироны и ассист Цыганкова, камбек Элины

Главные новости за 18 января на Sport.ua

19 января 2025, 06:00 | Обновлено 19 января 2025, 06:43
592
0
Победы Борнмута и Ливерпуля, фиаско Жироны и ассист Цыганкова, камбек Элины
Getty Images/Global Images Ukraine.

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 января.

1A. Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Команда не проигрывает 11 матчей

1B. Жирона проиграла конкуренту за еврокубки, Цыганков сделал ассист
Поражение в матче против Севильи

2A. Астон Вилла эффектно вырвала ничью у Арсенала, совершив камбек в Лондоне
Поединок завершился в результативную ничью 2:2

2B. Ливерпуль вырвал победу против Брентфорда. Ярмолюк сыграл весь матч
Состоялось три матча в АПЛ

3A. Шестая победа Неаполя подряд. Аталанта и Наполи в Бергамо устроили шоу
Голевые качели закончились успехом команды Конте, укрепившей лидерство

3B. Отомстили за Суперкубок. Ювентус провел матч с Миланом в Серии A
Туринцы вернулись к победам

4A. Жесткая остановка. Аутсайдер прервал 15-матчевую победную серию Атлетико
Неожиданный результат в Ла Лиге

4B. Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут
Мюнхенская команда сохраняет лидирующие позиции

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии
Артем будет играть за ФК «Лишень»

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс трогательно попрощался с легионером
Жан По покинул криворожскую команду

6. Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Киевский клуб затянул с предложением «Руху»

7A. Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Элина в 3-м раунде австралийского мейджора в трех сетах переиграла Жасмин Паолини

7B. Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Марта и Елена-Габриэла Русе в двух сетах выбили шестых сеяных Мертенс и Перес

7C. Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Даяна уступила Елене в двух сетах в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025

8. БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
Латвийский экс-боксер считает, что мы больше не увидим Александра на ринге

9A. Скелетон. Лавренюк стал чемпионом мира среди юниоров в категории U-20
Спортсмен опередил конкурента на 0.02 секунды

9B. Универсиада-2025. Меркушина попала в пятерку лучших в спринте
Не хватило 28 секунд, чтобы зацепиться за медали

10A. Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Валерий Василенко предсказывает грузинскому вингеру сложности в «ПСЖ»

10B. Выстраданная. Пять факторов, которые помогли Украине выиграть МЧС по хоккею
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