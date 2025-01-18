Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс трогательно попрощался с легионером
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 11:01 |
544
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс трогательно попрощался с легионером

Жан По покинул криворожскую команду

18 января 2025, 11:01 |
544
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс трогательно попрощался с легионером
ФК Кривбасс. Жан По

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе ивуарийского вингера Жан-Мореля По.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, 28-летний футболист продолжит карьеру в одном из клубов второго дивизиона Греции.

Жан-Морель По присоединился к «Кривбассу» летом 2023 года и с тех пор успел провести 21 матч в составе «красно-черных», отметившись 1 забитым мячом. В частности 10 поединков Жан сыграл в сезоне 2024/25.

«Кривбасс» объявил об уходе игрока трогательным видео.

ВИДЕО. Кривбасс трогательно попрощался с легионером

По теме:
Источник: сумская Виктория усилилась молодым центральным хавбеком
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии
Артем БЕСЕДИН: «Были и другие варианты продолжения карьеры»
Жан-Морель По Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Хоккей | 17 января 2025, 15:17 0
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A

Подопечные Андрея Срюбко пробились в Топ-16 лучших сборных мира

Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Бокс | 18 января 2025, 08:10 0
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»

Дюк Маккензи считает, что Тайсон не сможет вернуться после болезненных поражений Александру

Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Хоккей | 17.01.2025, 14:37
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Довбик объяснил, почему не празднует свои голы слишком эмоционально
Футбол | 18.01.2025, 10:59
Довбик объяснил, почему не празднует свои голы слишком эмоционально
Довбик объяснил, почему не празднует свои голы слишком эмоционально
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Теннис | 18.01.2025, 08:20
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
16.01.2025, 18:49 4
Хоккей
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
16.01.2025, 08:24 3
Футбол
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 25
Футбол
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
17.01.2025, 11:43 10
Футбол
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем