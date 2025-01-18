ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс трогательно попрощался с легионером
Жан По покинул криворожскую команду
Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе ивуарийского вингера Жан-Мореля По.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, 28-летний футболист продолжит карьеру в одном из клубов второго дивизиона Греции.
Жан-Морель По присоединился к «Кривбассу» летом 2023 года и с тех пор успел провести 21 матч в составе «красно-черных», отметившись 1 забитым мячом. В частности 10 поединков Жан сыграл в сезоне 2024/25.
«Кривбасс» объявил об уходе игрока трогательным видео.
ВИДЕО. Кривбасс трогательно попрощался с легионером
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