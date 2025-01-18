Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика

Богдан Слюбик и Алексей Сыч могли в зимнее трансферное окно стать игроками киевского «Динамо». Но сделка не состоялась. Хотя оба футболиста хотели играть в команде Александра Шовковского.

Игроки должны были переходить в «Динамо» одним пакетом, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасичника 2.0. Сума была небольшой но предусматривала крупный процент от следующей перепродажи. Слюбика рассматривали как замену Попову, по поводу которого ожидали предложение от зарубежного клуба.

По информации источника «Динамо» рассчитывало продать кого-то из игроков и эти деньги вложить в сделку по Сычу и Слюбику. Киевский клуб сильно затянул с предложением и «Рух» увеличил цену в три раза.

«Динамо» отказалось от трансфера и начало поиск альтернативы за рубежом. Алексей Сыч отправился в «Карпаты», а Богдан Слюбик вернулся в «Рух». Возможно, «Динамо» вернется к кандидатуре Слюбика летом.



Ранее сообщалось, что звездой «Динамо» предметно интересуется клуб АПЛ.