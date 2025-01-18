Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 18:55 |
1255
6

Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика

Киевский клуб затянул с предложением «Руху»

18 января 2025, 18:55 |
1255
6
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Богдан Слюбик и Алексей Сыч могли в зимнее трансферное окно стать игроками киевского «Динамо». Но сделка не состоялась. Хотя оба футболиста хотели играть в команде Александра Шовковского.

Игроки должны были переходить в «Динамо» одним пакетом, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасичника 2.0. Сума была небольшой но предусматривала крупный процент от следующей перепродажи. Слюбика рассматривали как замену Попову, по поводу которого ожидали предложение от зарубежного клуба.

По информации источника «Динамо» рассчитывало продать кого-то из игроков и эти деньги вложить в сделку по Сычу и Слюбику. Киевский клуб сильно затянул с предложением и «Рух» увеличил цену в три раза.

«Динамо» отказалось от трансфера и начало поиск альтернативы за рубежом. Алексей Сыч отправился в «Карпаты», а Богдан Слюбик вернулся в «Рух». Возможно, «Динамо» вернется к кандидатуре Слюбика летом.

Ранее сообщалось, что звездой «Динамо» предметно интересуется клуб АПЛ.

По теме:
Чешский разгром. Ворскла проиграла в первом матче на сборах
Волевая победа. Ингулец в контрольном матче переиграл Колос
Готовы платить как в Динамо. Известно, присоединиться ли Шепелев к ЛНЗ
Богдан Слюбик Алексей Сыч Динамо Киев Рух Львов Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергій Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
Бокс | 18 января 2025, 02:19 0
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 

Тедди Атлас считает, что Фьюри сделал все правильно

Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая
Футбол | 18 января 2025, 13:38 14
Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая
Выиграли борьбу у гранда Ла Лиги. Шахтер подпишет игрока сборной Уругвая

Горняки усилят состав Хуаном Родригесом

БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
Бокс | 18.01.2025, 08:39
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Бокс | 18.01.2025, 08:10
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут
Футбол | 18.01.2025, 18:33
Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут
Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
ну я где то так и думал.
Дело не в качестве а в цене.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT
Зачем брать на просмотр игроков если у вас денег? Ищите свободных агентов
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Nikos
Скоріше хлопці не хочуть зв'язуватись з цими "чемпіонами" синками у зятьками.
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
16.01.2025, 18:19 15
Хоккей
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 24
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 3
Бокс
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
17.01.2025, 07:45 3
Футбол
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 7
Футбол
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47
Футбол
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
18.01.2025, 01:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем