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  4. Рух подписал контракт с полузащитником Карпат
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 14:14 |
394
0

Рух подписал контракт с полузащитником Карпат

Пастух и Слюбик останутся в команде

18 января 2025, 14:14 |
394
0
Рух подписал контракт с полузащитником Карпат
ФК Рух. Богдан Слюбик

Как стало известно Sport.ua, еще одним «зимним» новичком львовского «Руха» стал полузащитник Юрий Тлумак из «Карпат», подписавший 1,5-летний контракт.

По имеющимся данным, продолжат карьеру в «Рухе» Евгений Пастух и Богдан Слюбик.

На просмотре в «Рухе» также находятся еще два потенциальных новичка и с ними львовяне определятся до отъезда 21 января на словенский этап подготовки.

Ранее сообщалось, что сегодня, 18 января, транзитом через Польшу футболисты «Карпат» взяли курс на Турцию, где проведут зарубежный этап подготовки.

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Рух Львов Карпаты Львов Богдан Слюбик Евгений Пастух (футболист) Юрий Тлумак трансферы трансферы УПЛ инсайд учебно-тренировочные сборы
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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