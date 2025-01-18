Рух подписал контракт с полузащитником Карпат

Как стало известно Sport.ua, еще одним «зимним» новичком львовского «Руха» стал полузащитник Юрий Тлумак из «Карпат», подписавший 1,5-летний контракт.

По имеющимся данным, продолжат карьеру в «Рухе» Евгений Пастух и Богдан Слюбик.

На просмотре в «Рухе» также находятся еще два потенциальных новичка и с ними львовяне определятся до отъезда 21 января на словенский этап подготовки.

Ранее сообщалось, что сегодня, 18 января, транзитом через Польшу футболисты «Карпат» взяли курс на Турцию, где проведут зарубежный этап подготовки.