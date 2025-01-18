Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может покинуть свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляет неназванный клуб Английской Премьер-лиги.

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Владимир Бражко интересуется английский «Борнмут».