Англия18 января 2025, 15:02 | Обновлено 18 января 2025, 15:03
2053
18
Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ
Владимир Бражко может сменить клубную прописку
18 января 2025, 15:02 | Обновлено 18 января 2025, 15:03
2053
18
Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может покинуть свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляет неназванный клуб Английской Премьер-лиги.
В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Владимир Бражко интересуется английский «Борнмут».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2025, 15:01 0
Поединок состоится 18 января в 19:00 по Киеву
Футбол | 17 января 2025, 17:28 9
Мареска не знает, когда появится новая информация
Бокс | 18.01.2025, 08:10
Теннис | 18.01.2025, 11:59
Футбол | 18.01.2025, 10:41
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2025, 18:19 15
17.01.2025, 10:47
Бокс
18.01.2025, 08:39 1
17.01.2025, 08:26 3
17.01.2025, 10:59 1
17.01.2025, 00:16
17.01.2025, 01:10 25
А потім Хвальонок, чи як там її, буде писати на гілці ШД: "Чого це увага фанів ДК до новини про ШД?". Тут він чогось промовчав)
"Неназваний"- не існуючий!
Так подаються фейки, а не новини!