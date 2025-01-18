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Англия
18 января 2025, 15:02 | Обновлено 18 января 2025, 15:03
2053
18

Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ

Владимир Бражко может сменить клубную прописку

18 января 2025, 15:02 | Обновлено 18 января 2025, 15:03
2053
18
Источник: звездой Динамо предметно интересуется клуб АПЛ
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может покинуть свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляет неназванный клуб Английской Премьер-лиги.

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Владимир Бражко интересуется английский «Борнмут».

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Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 18
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Remark
Чомусь не всі щурі під новиною про Динамо відписались!
А потім Хвальонок, чи як там її, буде писати на гілці ШД: "Чого це увага фанів ДК до новини про ШД?". Тут він чогось промовчав)
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+1
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Saar
"Неназваний"... Який раз ви подєте новину таким чином!??? 
"Неназваний"- не існуючий!
Так подаються фейки, а не новини!
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0
Gargantua81
это еще дней 5 тому назад писали
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0
contr
І Мудрик - обдовбана зірка мляяяяя 💩💩💩
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-2
AK.228
Удачи в АПЛ👏
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_
І що це за клуб такий "інкогніто" з АПЛ???))) Чи не "Евертон" часом?))
Ответить
-7
contr
Кому гівно це потрібно!? Таке саме гівно як Шапаренко Судаков і тд …
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Очередная утка. Всё зарубежные клубы прекрасно видят, как бездарно дынамка суркисова выступает в еврокубках вот уже второй сезон подряд. Зачем им сдался этот "неликвид"?
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-8
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