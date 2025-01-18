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18 января 2025, 10:41 | Обновлено 18 января 2025, 10:44
484
0

ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии

Артем будет играть за ФК «Лишень»

18 января 2025, 10:41 | Обновлено 18 января 2025, 10:44
484
0
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии
Артем Беседин.

Украинский форвард Артем Беседин официально стал игроком ФК «Лишень», выступающим в Первой лиге Чехии. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Финансовые детали соглашения и сроки контракта украинского форварда с чешским клубом не разглашаются. По информации украинских СМИ, Артём подписал контракт до конца текущего сезона.

После первого круга клуб из Брно занимает 9-е место во втором по рангу чешском дивизионе.

Предыдущим клубом 28-летнего форварда был казахстанский «Ордабас». В сезоне 2024 Артем провел 16 матчей в чемпионате Казахстана и забил 3 гола.

Ранее Артем Беседин признался, почему решил продолжить карьеру именно в Первой лиге Чехии.

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Артем Беседин Лишень чемпионат Чехии по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник
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