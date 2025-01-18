ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии

Украинский форвард Артем Беседин официально стал игроком ФК «Лишень», выступающим в Первой лиге Чехии. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Финансовые детали соглашения и сроки контракта украинского форварда с чешским клубом не разглашаются. По информации украинских СМИ, Артём подписал контракт до конца текущего сезона.

После первого круга клуб из Брно занимает 9-е место во втором по рангу чешском дивизионе.

Предыдущим клубом 28-летнего форварда был казахстанский «Ордабас». В сезоне 2024 Артем провел 16 матчей в чемпионате Казахстана и забил 3 гола.

Ранее Артем Беседин признался, почему решил продолжить карьеру именно в Первой лиге Чехии.