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  4. Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Australian Open
18 января 2025, 07:10 | Обновлено 18 января 2025, 07:25
2414
4

Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025

Марта и Елена-Габриэла Русе в двух сетах выбили шестых сеяных Мертенс и Перес

18 января 2025, 07:10 | Обновлено 18 января 2025, 07:25
2414
4
Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 3-й раунд парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в двух сетах переиграли шестой сеяный тандем Элизе Мертенс (Бельгия) / Эллен Перес (Австралия) за 1 час и 35 минут.

Australian Open 2025. Пары. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриєла Русе (Румыния) – Элизе Мертенс (Бельгия) / Эллен Перес (Австралия) – 6:4, 6:4

Перед стартом поединка Элизе и Эллен считались фаворитками противостояния. В парном рейтинге Мертенс идет на 7-й позиции, а Перес – на 13-й.

Это была первая встреча тандемов. Костюк и Русе во второй раз играют в одном дуэте на кортах Мельбурна. В 2023 года они добрались до полуфинала.

В 3-м раунде мейджора Марта и Елена-Габриэла сыграют против Го Ханьюй (Китай) и Александры Пановой, посеяных под 12-м номером.

Костюк днем ранее завершила выступления в одиночном разряде, в 3-м круге уступив Паоле Бадосе. 17 января Марта с Русе также стартовали в парном розряде, переиграв австралиек Дестани Аяву и Мэддисон Инглис.

Марта стала второй украинкой, которой удалось выйти в 1/8 финала парного турнира в Мельбурне после Людмилы Киченок. Украину также продолжат представлять Надежда Киченок и Ангелина Калинина.

Фотогалерея матча Костюк / Русе – Мертенс / Перес

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Эллен Перес Элизе Мертенс Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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captain2009
Молодці, дівчата! трохи були гойдалки, але врешті решт впоралися з доволі сильними парницями і відправили додому володарку  титулу в парі. Так тримати і успіхів в наступному колі!
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+3
C.Пеклов
грали краще та й перемогли,сподіваюся що ще наші в парі нароблять шороху!
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+2
Nba37
Хоть в паре побеждают и делают сенсации
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+1
kollekciy
Дівчат з перемогою. Треба повертати колишні високі позиції пари.
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0
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