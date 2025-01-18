Третий раунд ждет. Костюк с напарницей сотворила сенсацию на Aus Open 2025

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 3-й раунд парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в двух сетах переиграли шестой сеяный тандем Элизе Мертенс (Бельгия) / Эллен Перес (Австралия) за 1 час и 35 минут.

Australian Open 2025. Пары. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриєла Русе (Румыния) – Элизе Мертенс (Бельгия) / Эллен Перес (Австралия) – 6:4, 6:4

Перед стартом поединка Элизе и Эллен считались фаворитками противостояния. В парном рейтинге Мертенс идет на 7-й позиции, а Перес – на 13-й.

Это была первая встреча тандемов. Костюк и Русе во второй раз играют в одном дуэте на кортах Мельбурна. В 2023 года они добрались до полуфинала.

В 3-м раунде мейджора Марта и Елена-Габриэла сыграют против Го Ханьюй (Китай) и Александры Пановой, посеяных под 12-м номером.

Костюк днем ранее завершила выступления в одиночном разряде, в 3-м круге уступив Паоле Бадосе. 17 января Марта с Русе также стартовали в парном розряде, переиграв австралиек Дестани Аяву и Мэддисон Инглис.

Марта стала второй украинкой, которой удалось выйти в 1/8 финала парного турнира в Мельбурне после Людмилы Киченок. Украину также продолжат представлять Надежда Киченок и Ангелина Калинина.

Фотогалерея матча Костюк / Русе – Мертенс / Перес