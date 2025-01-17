Успела оправиться. Костюк успешно стартовала в парном разряде на Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в двух сетах переиграли австралийский тандем Дестани Аява / Мэддисон Инглис, которому организаторы предоставили wild card.

Australian Open 2025. Пары. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Дестани Аява (Австралия) / Мэддисон Инглис (Австралия) – 6:4, 7:6 (7:2)

Это была первая встреча тандемов.

Костюк и Русе во второй раз играют в одном дуэте на кортах Мельбурна. В 2023 года они добрались до полуфинала.

Во 2-м раунде мейджора Марта и Елена-Габриэла сыграют против первых сеяных Элизе Мертенс (Бельгия) и Эллен Перес (Австралия).

Костюк провела второй матч за день. Ранее она не сумела обыграть Паулу Бадосу в 1/16 финала одиночного разряда. За два поединка Костюк провела на корте в сумме 4 часа и 15 минут.