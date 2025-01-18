Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок с разгромом пробилась в 1/8 финала парного разряда Australian Open
Australian Open
18 января 2025, 06:26 | Обновлено 18 января 2025, 06:28
374
1

Киченок с разгромом пробилась в 1/8 финала парного разряда Australian Open

Людмила и Чжань Хаоцин в двух сетах переиграли тандем Дарт / Парри во 2-м раунде

18 января 2025, 06:26 | Обновлено 18 января 2025, 06:28
374
1
Киченок с разгромом пробилась в 1/8 финала парного разряда Australian Open
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 3-й раунд парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) в двух сетах переиграли тандем Хэрриет Дарт (Великобритания) / Диан Парри (Франция) за 59 минут.

Australian Open 2025. Пары. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Чжань Хаоцин (Тайвань) – Хэрриет Дарт (Великобритания) / Диан Парри (Франция) – 6:0, 6:3

Это была первая встреча тандемов.

Людмила и Чжань начали играть в одном дуэте с 2025 года. Это их первый совместный мейджор. Всего на их счету уже пять поединков – 3 победы и 2 поражения.

В прошлом году Киченок дошла до финала Aus Open в паре с Аленой Остапенко.

В 3-м раунде австралийского мейджора Людмила и Чжань сыграют против девятых сеяных Кристины Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай). На старте соревнований Людмила и Чжань справились с Ольгой Данилович и Анастасией Потаповой.

Людмила – первая украинка, которая сумела выйти в 1/8 финала парного турнира на кортах Мельбурна. Украину на АО-2025 в паре также продолжают представят Марта Костюк и Надежда Киченок.

По теме:
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Костюк / Русе – Мертенс / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гаэль Монфис – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок Чжань Хаоцин Хэрриет Дарт Диан Парри Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ: «Шахтеру нужно победить в двух матчах Лиги чемпионов»
Футбол | 17 января 2025, 23:05 5
Марино ПУШИЧ: «Шахтеру нужно победить в двух матчах Лиги чемпионов»
Марино ПУШИЧ: «Шахтеру нужно победить в двух матчах Лиги чемпионов»

Главный тренер донецкой команды дал большое интервью клубным медиа

Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Хоккей | 17 января 2025, 14:37 50
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе

В решающем матче украинцы обыграли Японию

Шестой фаворит на титул AО-2025 выиграл три 5-сетовика. Далее – Алькарас
Теннис | 17.01.2025, 17:29
Шестой фаворит на титул AО-2025 выиграл три 5-сетовика. Далее – Алькарас
Шестой фаворит на титул AО-2025 выиграл три 5-сетовика. Далее – Алькарас
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 17.01.2025, 12:30
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Футбол | 17.01.2025, 17:28
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Walle
Молодці
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
16.01.2025, 10:45 5
Бокс
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
16.01.2025, 00:11 17
Футбол
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 24
Футбол
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
16.01.2025, 14:22 4
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
16.01.2025, 18:49 4
Хоккей
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
16.01.2025, 13:03 18
Футбол
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем