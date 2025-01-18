Киченок с разгромом пробилась в 1/8 финала парного разряда Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 3-й раунд парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) в двух сетах переиграли тандем Хэрриет Дарт (Великобритания) / Диан Парри (Франция) за 59 минут.

Australian Open 2025. Пары. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Чжань Хаоцин (Тайвань) – Хэрриет Дарт (Великобритания) / Диан Парри (Франция) – 6:0, 6:3

Это была первая встреча тандемов.

Людмила и Чжань начали играть в одном дуэте с 2025 года. Это их первый совместный мейджор. Всего на их счету уже пять поединков – 3 победы и 2 поражения.

В прошлом году Киченок дошла до финала Aus Open в паре с Аленой Остапенко.

В 3-м раунде австралийского мейджора Людмила и Чжань сыграют против девятых сеяных Кристины Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай). На старте соревнований Людмила и Чжань справились с Ольгой Данилович и Анастасией Потаповой.

Людмила – первая украинка, которая сумела выйти в 1/8 финала парного турнира на кортах Мельбурна. Украину на АО-2025 в паре также продолжают представят Марта Костюк и Надежда Киченок.