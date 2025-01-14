Камбек на старте Aus Open. Людмила Киченок в паре добыла волевую победу

Украинская теннисистка и четвертая ракетка мира в парном разряде Людмила Киченок успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) в трех сетах переиграли тандем Ольга Данилович (Сербия) / Анастасия Потапова за 2 часа и 17 минут.

Australian Open 2025. Пары. 1/32 финала

Людмила Киченок (Украина) / Чжань Хаоцин (Тайвань) [5] – Ольга Данилович (Сербия) / Анастасия Потапова – 5:7, 6:4, 6:4

Это была первая встреча тандемов. В третьей партии Киченок и Чжань дважды уступали с брейком, но сумели вернуться в игру и победить.

Людмила и Чжань начали играть в одном дуэте с 2025 года. Это их первый совместный мейджор. Всего на их счету уже четыре поединка – 2 победы и 2 поражения.

В прошлом году Киченок дошла до финала Aus Open в одной паре с Аленой Остапенко.

Во 2-м раунде австралийского мейджора Людмила и Чжань сыграют против победительниц противостояния Линда Носкова (Чехия) / Хезер Уотсон (Великобритания) – Хэрриет Дарт (Великобритания) / Диан Парри (Франция).

Людмила первая из четырех украинок, которая сумела выйти в 1/16 финала парного турнира на кортах Мельбурна. Украину на АО-2025 в паре также представят Марта Костюк, Ангелина Калинина и Надежда Киченок.