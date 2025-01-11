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  4. Украинки узнали соперниц. Состоялась жеребьевка парного разряда Aus Open
Australian Open
11 января 2025, 15:13 |
246
0

Украинки узнали соперниц. Состоялась жеребьевка парного разряда Aus Open

Украину представят: Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк и Ангелина Калинина

11 января 2025, 15:13 |
246
0
Украинки узнали соперниц. Состоялась жеребьевка парного разряда Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 января состоялась жеребьевка парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Украину будут представлять: Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Людмила Киченок вместе с Чжань Хаоцин (Тайвань) получили пятый номер посева и в стартовом поединке сыграют против тандема Ольга Данилович (Сербия) / Анастасия Потапова.

Надежда Киченок на австралийском мейджоре выступит вместе с Лейлой Фернандес. Украинский-канадский дуэт посеяный под 16-м номером и в 1-м раунде встретится с австралийском парой Талия Гибсон / Майя Джойнт, которые получили wild card.

Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в 1-м раунде сыграет с австралийском дуэтом Дестани Аява / Мэддисон Инглис [WC].

Калинина заявлена в паре итальянкой Лючией Бронцетти. Ангелина и Лючия в 1/32 финала выйдут на корт против Магды Линетт (Польша) и Джулианы Олмос (Мексика).

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Талия Гибсон Людмила Киченок Чжань Хаоцин Ольга Данилович Анастасия Потапова Надежда Киченок Лейла Фернандес Майя Джойнт Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Мэддисон Инглис Ангелина Калинина Лючия Бронцетти Магда Линетт Джулиана Олмос Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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