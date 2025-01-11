Украинки узнали соперниц. Состоялась жеребьевка парного разряда Aus Open

11 января состоялась жеребьевка парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Украину будут представлять: Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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Людмила Киченок вместе с Чжань Хаоцин (Тайвань) получили пятый номер посева и в стартовом поединке сыграют против тандема Ольга Данилович (Сербия) / Анастасия Потапова.

Надежда Киченок на австралийском мейджоре выступит вместе с Лейлой Фернандес. Украинский-канадский дуэт посеяный под 16-м номером и в 1-м раунде встретится с австралийском парой Талия Гибсон / Майя Джойнт, которые получили wild card.

Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) в 1-м раунде сыграет с австралийском дуэтом Дестани Аява / Мэддисон Инглис [WC].

Калинина заявлена в паре итальянкой Лючией Бронцетти. Ангелина и Лючия в 1/32 финала выйдут на корт против Магды Линетт (Польша) и Джулианы Олмос (Мексика).