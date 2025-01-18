Жесткая остановка. Аутсайдер прервал 15-матчевую победную серию Атлетико
Неожиданный результат в Ла Лиге
Состоялся матч чемпионата Испании, в котором лидер Атлетико на выезде неожиданно проиграл аутсайдеру Леганесу. Для победы команде хватило одного точного удара.
Гости упустили шанс сравнять счет в компенсированное время, когда пенальти не реализовал Антуан Гризманн.
Атлетико прервал невероятную серию из 15 кряду побед во всех турнирах. Последний раз до этого мадридцы теряли очки и проигрывали еще в конце октября.
У Атлетико остается 44 очка, что даст возможность Реалу обойти соперника по итогам тура.
Чемпионат Испании. 20-й тур
Леганес – Атлетико 1:0
Гол: Настасич, 49
События матча
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