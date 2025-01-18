Жесткая остановка. Аутсайдер прервал 15-матчевую победную серию Атлетико

Состоялся матч чемпионата Испании, в котором лидер Атлетико на выезде неожиданно проиграл аутсайдеру Леганесу. Для победы команде хватило одного точного удара.

Гости упустили шанс сравнять счет в компенсированное время, когда пенальти не реализовал Антуан Гризманн.

Атлетико прервал невероятную серию из 15 кряду побед во всех турнирах. Последний раз до этого мадридцы теряли очки и проигрывали еще в конце октября.

У Атлетико остается 44 очка, что даст возможность Реалу обойти соперника по итогам тура.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Леганес – Атлетико 1:0

Гол: Настасич, 49