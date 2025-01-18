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Чемпионат Испании
Леганес
18.01.2025 17:15 – FT 1 : 0
Атлетико Мадрид
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Испания
18 января 2025, 19:17 | Обновлено 18 января 2025, 19:47
757
0

Жесткая остановка. Аутсайдер прервал 15-матчевую победную серию Атлетико

Неожиданный результат в Ла Лиге

18 января 2025, 19:17 | Обновлено 18 января 2025, 19:47
757
0
Жесткая остановка. Аутсайдер прервал 15-матчевую победную серию Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч чемпионата Испании, в котором лидер Атлетико на выезде неожиданно проиграл аутсайдеру Леганесу. Для победы команде хватило одного точного удара.

Гости упустили шанс сравнять счет в компенсированное время, когда пенальти не реализовал Антуан Гризманн.

Атлетико прервал невероятную серию из 15 кряду побед во всех турнирах. Последний раз до этого мадридцы теряли очки и проигрывали еще в конце октября.

У Атлетико остается 44 очка, что даст возможность Реалу обойти соперника по итогам тура.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Леганес – Атлетико 1:0
Гол: Настасич, 49

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Матия Настасич (Леганес).
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Атлетико Мадрид Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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