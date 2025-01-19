18.01.2025 17:15 – FT 1 : 0
Испания19 января 2025, 04:32 |
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Леганес – Атлетико – 1:0. Незабитый пенальти Гризманна. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги
19 января 2025, 04:32 |
48
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В субботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и мадридским «Атлетико».
Встреча прошла на Эстадион Муниципаль де Бутарке в Леганесе.
Гости сенсационно уступили аутсайдеру со счетом 1:0, прервав свою серию из 14 побед к ряду, а Антуан Гризманн не забил пенальти на 90-й минуте
Ла Лига. 20-й тур
Леганес – Атлетико – 1:0
Голы: Настасич, 49
Видеообзор матча:
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Матия Настасич (Леганес).
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