Леганес – Атлетико – 1:0. Незабитый пенальти Гризманна. Видео голов

В субботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и мадридским «Атлетико».

Встреча прошла на Эстадион Муниципаль де Бутарке в Леганесе.

Гости сенсационно уступили аутсайдеру со счетом 1:0, прервав свою серию из 14 побед к ряду, а Антуан Гризманн не забил пенальти на 90-й минуте

Ла Лига. 20-й тур

Леганес – Атлетико – 1:0

Голы: Настасич, 49

Видеообзор матча: