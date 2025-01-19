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Атлетико Мадрид
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Испания
19 января 2025, 04:32 |
48
0

Леганес – Атлетико – 1:0. Незабитый пенальти Гризманна. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги

19 января 2025, 04:32 |
48
0
Леганес – Атлетико – 1:0. Незабитый пенальти Гризманна. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ла Лига

В субботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и мадридским «Атлетико».

Встреча прошла на Эстадион Муниципаль де Бутарке в Леганесе.

Гости сенсационно уступили аутсайдеру со счетом 1:0, прервав свою серию из 14 побед к ряду, а Антуан Гризманн не забил пенальти на 90-й минуте

Ла Лига. 20-й тур

Леганес – Атлетико – 1:0

Голы: Настасич, 49

Видеообзор матча:

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Матия Настасич (Леганес).
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Леганес Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антуан Гризманн Матия Настасич видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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