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Германия
18 января 2025, 18:41 | Обновлено 18 января 2025, 18:45
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Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут

Мюнхенская команда сохраняет лидирующие позиции

18 января 2025, 18:41 | Обновлено 18 января 2025, 18:45
250
1
Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в матче чемпионата Германии переиграла Вольфсбург 3:2 и добыла четвертую кряду победу в Бундеслиге. Команда до матча Байера лидирует, опережая соперника на 7 очков.

Отметим неожиданную потерю очков Лейпцига в матче с аутсайдером Бохумом. Быки выигрывали 3:0, но во втором тайме пропустили три мяча от Майрона Боаду, который оформил хет-трик за 13 минут и спас команде один пункт.

Чемпионат Германии по футболу. 18-й тур

Бавария – Вольфсбург 3:2
Голы: Горецка, 20, 62 Олисе – Амаоура, 24, 88

Бохум – Лейпциг 3:3
Голы: Боаду, 48, 57, 61 - Орбан, 10, Нуса, 13, Баумгартнер, 21

Хайденхайм – Санкт-Паули 0:2
Голы: Эггштайн, 25, Гилавоги, 90+2

Штутгарт – Фрайбург 4:0
Голы: Руо, 2, Демирович, 17, Вальмад, 45, Ундав, 80

Хольштайн – Хоффенхайм 1:3
Голы: Келати, 84 – Гложек, 26, 56, Крамарич, 45

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Непереконлива гра Баварії,Коман скільки запоров,Гаррі пару нагод втратив,а ті гарні передачі які організовував, напарники не використовували,наприклад Габрі,нуу і Альфонс хоче 20лямів,а в цьому матчі другий гол по суті *привіз* і ще Баварія не вміє організувати швидку контру.т.я їх стиль гри постійний тиск і не буває простору на половині суперника,а сьогодні Вольфсбург останні 15 хв давав таку можливість.
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