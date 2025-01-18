Бавария продлила серию, суперматч Лейпцига с хет-триком за 13 минут

Бавария в матче чемпионата Германии переиграла Вольфсбург 3:2 и добыла четвертую кряду победу в Бундеслиге. Команда до матча Байера лидирует, опережая соперника на 7 очков.

Отметим неожиданную потерю очков Лейпцига в матче с аутсайдером Бохумом. Быки выигрывали 3:0, но во втором тайме пропустили три мяча от Майрона Боаду, который оформил хет-трик за 13 минут и спас команде один пункт.

Чемпионат Германии по футболу. 18-й тур

Бавария – Вольфсбург 3:2

Голы: Горецка, 20, 62 Олисе – Амаоура, 24, 88

Бохум – Лейпциг 3:3

Голы: Боаду, 48, 57, 61 - Орбан, 10, Нуса, 13, Баумгартнер, 21

Хайденхайм – Санкт-Паули 0:2

Голы: Эггштайн, 25, Гилавоги, 90+2

Штутгарт – Фрайбург 4:0

Голы: Руо, 2, Демирович, 17, Вальмад, 45, Ундав, 80

Хольштайн – Хоффенхайм 1:3

Голы: Келати, 84 – Гложек, 26, 56, Крамарич, 45

Турнирная таблица