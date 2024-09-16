Вместо Сити – в Израиль. Провальная самба сенегальского вундеркинда Динамо

Новость о переходе 21-летнего вингера «Динамо» Самбы Диалло в иерусалимский «Хапоэль» вполне логично не произвела эффекта разорвавшейся бомбы в отечественном футбольном информационном пространстве. Этот трансфер не оказался знаковым ни для киевского клуба, ни для сенегальского футболиста, хотя несколько лет назад, когда только начиналось их сотрудничество, обе стороны, вероятно, рассчитывали совсем на другое…

Первое появление Диалло в «Динамо» произошло весной 2021 года. Тогда СМИ сообщили, что в киевском клубе пытается трудоустроиться молодой сенегальский вингер, который до этого никогда не играл в Европе. Его моментально прозвали очередным «птенцом Селюка», подразумевая под этим то, что интересы Самбы в тот момент представлял известный агент Дмитрий Селюк, которого кто-то считает гениальным селекционером по Африке, но многие другие – обыкновенным шарлатаном, сумевшим подняться на парочке действительно удачных трансферов. Хотя… Поговаривали еще и о тени экс-президента «Монако» Вадима Васильева, которая также была отчетливо заметна для всех посвященных в футбольные дела людей, и для отвода глаз от которой якобы и могли использовать профиль Селюка.

ФК Хапоэль Иерусалим. Самба Диалло

Как бы там ни было, а остаться в «Динамо» Диалло тогда не удалось. Он внезапно заболел, из-за чего его просмотр пришлось отложить, и африканец отбыл восвояси, так и не подписав контракт. Все необходимые бумаги были все-таки согласованы между сторонами уже в августе 2021-го. Тогда Самба вернулся в Киев, прошел просмотр и с ним был подписан контракт – показательно, что краткосрочный: всего на один год.

Несмотря на то, что Дмитрий Селюк источал невероятный оптимизм по поводу будущего Диалло в «Динамо» в частности и во всем европейском футболе в целом, отечественные специалисты не спешили вешать на Самбу ярлык нового выдающегося таланта. Оно и понятно: кого только не привозил за многие годы до этого в Украину Селюк, и кого только этот агент не называл то новым Яя Туре, то новым Дидье Дрогба… В случае с Диалло аналогия также была готовая – его в узких кругах называли не иначе как новым Садио Мане. Что ж, ничего оригинального, в принципе.

Впрочем, Диалло удалось действительно ярко стартовать в «Динамо». Поначалу, что логично, молодого африканца отправили играть за юношескую команду, и там, в «Динамо» U-19, Самба выдал несколько действительно впечатляющих матчей. Пожалуй, до сих пор многие болельщики помнят выдающуюся победу киевлян на выезде над сверстниками из «Баварии» в рамках Юношеской лиги УЕФА – 4:0, когда на счету Диалло оказался дубль.

ФК Динамо. Самба Диалло (справа)

Спустя месяц Диалло отметился двумя голами еще и в воротах «Барселоны» U-19, чем помог юниорам «Динамо» одержать победу со счетом 4:1. Это помогло Самбе на тот момент выйти в лидеры бомбардирской гонки Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/22, где «бело-синим» посчастливилось дойти до 1/8 финала, а затем Украине из-за больных на голову соседей с востока стало уже вовсе не до футбола, и за вылет в перенесенном матче от «Спортинга» молодых «динамовцев» уж точно никто тогда не критиковал…

Логично, что в руководстве «Динамо» после выдающегося выступления Диалло на групповой стадии Юношеской лиги УЕФА всерьез озаботились вопросом продления сотрудничества с перспективным африканцем. В итоге в начале декабря 2021-го «бело-синие» официально отрапортовали о подписании нового контракта с вундеркиндом, рассчитанного на пять лет.

Приблизительно в эти же сроки президент «Динамо» Игорь Суркис, комментируя продление трудового соглашения с Диалло, отметил, что интерес к сенегальцу начали проявлять топовые клубы континента – в частности, ему звонили из самого «Манчестер Сити».

«Диалло? Я дружу с его агентом. Когда мы его брали, он, приличнейший человек, сказал: «Вы возьмите, посмотрите, а потом сядем и заключим с ним контракт». И уже не так просто было заключать с ним 5-летний контракт. И из «Манчестер Сити» звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но этот футболист, если он будет так прогрессировать, это будет топ. Гарантирую вам», – заявлял Суркис.

А дальше… Дальше началась полномасштабная фаза российско-украинской войны. Отечественным профессиональным клубам на какое-то время было явно не до футбола, а когда проведение матчей все-таки было возобновлено, в действие вступило весьма противоречивое положение ФИФА – Annexe 7, разрешавшее легионерам фактически в одностороннем порядке и без санкций покидать расположение украинских клубов и искать новые варианты в карьере.

К чести Диалло, он не стал пользоваться положениями Annexe 7 (хотя была и другая информация: что африканцу попросту не удалось найти интересных для себя вариантов продолжения карьеры), а оставил вопрос своего будущего на рассмотрение руководству «Динамо». Нужно сказать, что летом 2022-го европейская пресса буквально сошла с ума в аспекте информации об интересе к африканцу со стороны ряда тамошних клубов. Писали, что в услугах Самбы заинтересованы «Барселона», «Бавария», «Милан», «Марсель», «Монако», «Лион», «Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге» и «Андерлехт».

Очевидно, в «Динамо» были не против выгодного для клуба отъезда легионера, так как еще не совсем понимали, что ждет клуб в ближайшем будущем, однако никакой конкретики по Самбе так и не дождались. Диалло съездил на просмотр в весьма скромный французский «Брест», но там в конечном итоге африканца забраковали – главный тренер решил, что ему нужны готовые и сформированные исполнители, а не инфантильные молодые таланты, с которыми нужно много работать.

О наличии определенных ментальных проблем у Диалло стало понятно еще в январе 2022-го, когда в одном из товарищеских матчей за «Динамо» U-19 африканец внезапно полез в драку после того, как у него был зафиксирован офсайд (пусть и весьма спорный). Главный тренер юниорской команды «бело-синих» Игорь Костюк тогда признал, что подобного плана проблемы у Диалло присутствуют, и что над их устранением нужно будет всерьез поработать.

«Это тревожный звоночек, который заставляет нас задуматься, ведь уже во втором матче происходит конфликт. Я разговаривал с ним после игры, он ответил, что не может себя сдерживать, когда его обижают. Мы не знаем, через что прошел этот парень, что у него было в детстве. Возможно, ситуация намного глубже, возможно, у него есть какая-то обида, будем разбираться. Хорошо, что это произошло сейчас на сборах, а не позже. Причину, почему он так себя ведет, почему его никто не может удержать, нужно выявить и убрать. Будем общаться с его агентом, когда он приедет, а если понадобиться, то и подключать более квалифицированных специалистов. Талант талантом, но такие моменты могут загубить карьеру. Соперники изучают нас, конкретных игроков, и могут специально провоцировать на подобные действия», – отметил Костюк.

Все это не помешало Диалло дебютировать за первую команду «Динамо». Причем, Мирча Луческу позволил африканцу свой первый матч за «бело-синих» сыграть даже не в украинской Премьер-лиге, а сразу в Лиге Европы – против АЕКа из Ларнаки (3:3). С этого момента Самба в определенной степени стал футболистом первой команды «Динамо», что признавал и Игорь Костюк, дававший понять, что больше не может отвечать за прогресс и развитие африканского вундеркинда – мол, это теперь находится сугубо под контролем и в зоне ответственности тренерского штаба первой команды, который и определяет, когда Диалло выйдет на поле, а когда останется просто в заявке или будет отправлен поиграть за «Динамо» U-19.

В марте 2023 года Самба Диалло со сборной Сенегала U-20 впервые в истории стал чемпионом молодежного Кубка Африки, а за несколько месяцев до этого на столе у президента «Динамо», если доверять слухам, лежало конкретное предложение из Бельгии на сумму 8 миллионов евро. Но тогда боссы «бело-синих» расставаться с Самбой не пожелали, рассчитывая еще несколько «прокачать» своего вундеркинда, а уж затем выторговать за него по-настоящему хорошую сумму с одного из европейских толстосумов.

Рокировка на тренерском мостике «Динамо», когда вместо Луческу пришел Шовковский, положительно не сказалась на перспективах Диалло в первой команде. Африканец не сумел убедить нового наставника в своей состоятельности быть полезным, по причине чего появлялся на поле лишь эпизодически, а в конце мая заговорили о том, что Шовковский будет не против, если Самба уйдет в другой клуб.

Это произошло в начале сентября 2024-го. Увы, неспособность Диалло засверкать в «Динамо» также ярко, как это удавалось африканцу в «Динамо» U-19, окончательно закрыла перед африканцем даже потенциальные возможности для переезда в стан грандов европейского футбола. О «Манчестер Сити», «Баварии» или «Барселоне» уже приходилось забыть. Более того, не возникало даже серьезных вариантов в клубах-середняках из Франции, по причине чего и пришлось довольствоваться отъездом на правах аренды в «Хапоэль» из Иерусалима, который также абсолютно на хватает звезд с неба в элитарном дивизионе своего чемпионата.

Почему в конечном итоге карьера Диалло в «Динамо» сложилась вовсе не так, как ее видели в самом начале? Почему «бело-синие» так и не смогли заработать хорошую сумму на уходе сенегальца? Ответы на эти вопросы предстоит искать руководству киевлян, однако, на первый взгляд, в чем-то однозначно виноват сам футболист, но не обошлось и без ошибок со стороны «Динамо».

ФК Динамо. Самба Диалло

Скоростной и техничный вингер с низким центром тяжести в современном футболе – это действительно серьезные характеристики, дающие надежду на хорошую карьеру. Однако Диалло удалось провести лишь 17 официальных матчей за «Динамо» (377 минут), в которых он отличился 1 забитым мячом. Да, в чем-то можно упрекнуть штаб Луческу, а затем и Шовковского – что не давали таланту доверия, которого игроки с его способностями априори требуют как минимум на начальном этапе. С другой стороны, особенности характера и ментальные проблемы африканца не позволяли тренерам первой команды «Динамо» полноценно рассчитывать на Диалло, ведь им нужны исполнители, на которых можно максимально положиться, а не те, кто может подвести в любой момент. Ответственность за результат не смогла «развязать руки» ни Луческу, ни Шовковскому, чтобы те доверились Самбе на 100%. А сам африканец так и не сумел выжать максимум из того минимума возможностей, которые ему все-таки, но предоставлялись. И, откровенно говоря, жаловаться ему не на что, потому что многие таланты в конечном итоге на таком уровне не получают и того…

Нынешняя аренда в иерусалимский «Хапоэль» – это, прежде всего, шанс для Диалло заявить о себе на других рынках. Пускай речь уже вряд ли зайдет об АПЛ, Ла Лиге или Бундеслиге, зато из Израиля вполне возможно заслужить достойное приглашение от клуба из Греции, Турции, Кипра. Конечно, «Динамо» уже вряд ли сможет выручить от ухода вингера очень серьезную сумму, впрочем, заработать хоть сколько-нибудь денег в нынешних реалиях также будет нелишним, да и прописать процент от вероятной перепродажи – это тоже история весьма перспективная.

В конечном итоге, не стоит забывать и то, что Диалло – африканец, а вокруг футболистов с этого континента всегда масса слухов весьма деликатного характера. В частности, относительно реального возраста этих игроков. Возможно, что-то такое в конечном итоге и отпугнуло скаутов топовых клубов, когда те всерьез изучали сенегальского вундеркинда «Динамо». В конце концов, и сам Самба как-то признавался, что многие говорят ему, что он выглядит старше своего возраста по паспорту. Логично, что подобного рода инсинуации раздражают футболиста, впрочем дыма без огня, как говорят, не бывает, и истории, когда суперталанты по юношам в итоге оказываются на заштатном уровне во взрослом футболе нередки даже на топ-уровне. Не верите? Тогда получше изучите историю взлетов и падений экс-гения и вундеркинда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, которому прочили карьеру в «Реале» или «Барселоне», но который летом нынешнего года внезапно перебрался всего лишь в «Ниццу».