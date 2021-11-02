Самба Диалло вышел в лидеры гонки бомбардиров Юношеской Лиги УЕФА

Атакующий хавбек «Динамо» U-19 Самба Диалло вышел на первое место в списке лучших бомбардиров нынешней Юношеской Лиги УЕФА.
У сенегальского игрока киевлян 5 голов в трех встречах. Диалло по два гола забил «Баварии» U-19 и «Барселоне» U-19, а также отметился в воротах «Бенфики» U-19.
Ближайшие конкуренты имеют по 4 гола.
Источник — ФК Динамо Киев
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