Юные динамовцы разгромили Барселону и остались лидерами группы Е

Хозяева поля выходили на этот матч как в качестве лидера группы Е, так и фаворита предстоящего поединка. И уже на второй минуте они великолепно подтвердили свій статус, забив быстрый гол. Это Диалло на левом фланге здорово разобрался с соперником и точно направил мяч в дальний угол ворот.
Далее игра выровнялась и моменты, чтобы отличиться, были и у киевлян, и у гостей. А на 37-й минуте счет стал равным, благодаря индивидуальным действиям Фуэнтеса. Он слева ворвался в штрафную площадь «Динамо» и точно пробил мимо Нещерета в ближний угол.
Через три минуты «Барселона» осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Акомач. Динамовцы реализовали лишнего перед самым перерывом. Голевой пас на первой компенсированной минуте справа выполнил Волошин, а Попов в верховой борьбе опередил защитника и головой с близкого расстояния пробил в цель.
Второй тайм прошел с большим преимуществом подопечных Игоря Костюка. Они забили два гола, хотя могли поразить ворота соперников еще больще. На 66-й минуте с предачи Царенко Дячук головой провел третий мяч в сетку ворот «Барселоны». А на 83-й минуте дубль оформил Диалло. Ассистировал ему с правого фланга капитан команды Яцик.
В итоге - 4:1 уверенная победа «Динамо» и киевляне остаются на первом месте группы Е, набрав уже 10 очков в четырех матчах.
Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 4-й тур
Динамо U-19 - Барселона U-19 - 4:1
Диалло (2, 83), Попов (45+1), Дячук (66) - Фуэнтес (37)
Акомач (40)
Диалло (26), Бенедюк (54), Вивчаренко (68), Попов (76), Эль-Халмиши (83) - Сола (13), Акомач (26, 40), Педроло (85)
Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Царенко (Скрипник, 90+2), Бражко, Яцик, Волошин (Малыш, 89), Попов (Горбач, 90+2), Диалло (Эль-Халмиши, 86)
Барселона U-19: Рафус, Сола, Риад, Альмейда (Валье, 73), Хуанола (Педрола, 56), Альба (Луцци, 73), Касадо, Гарридо (Касас, 84), Фуэнтес, Барбера (Ба, 84), Акомач
Арбитр: Дуйе Струкан (Хорватия)
Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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Вон шо вытворяют со всеми, будто ДК из '99
Вон шо вытворяют со всеми, будто ДК из '99
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