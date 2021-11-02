Юные динамовцы разгромили Барселону и остались лидерами группы Е

Дубль у киевлян оформил Диалло, по голу забили Попов и Дячук

  • 02.11.2021 17:55
  • 10806 просмотров
  • 26 комментариев
Юные динамовцы разгромили Барселону и остались лидерами группы Е
© ФК Динамо

Хозяева поля выходили на этот матч как в качестве лидера группы Е, так и фаворита предстоящего поединка. И уже на второй минуте они великолепно подтвердили свій статус, забив быстрый гол. Это Диалло на левом фланге здорово разобрался с соперником и точно направил мяч в дальний угол ворот.

Далее игра выровнялась и моменты, чтобы отличиться, были и у киевлян, и у гостей. А на 37-й минуте счет стал равным, благодаря индивидуальным действиям Фуэнтеса. Он слева ворвался в штрафную площадь «Динамо» и точно пробил мимо Нещерета в ближний угол.

Через три минуты «Барселона» осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Акомач. Динамовцы реализовали лишнего перед самым перерывом. Голевой пас на первой компенсированной минуте справа выполнил Волошин, а Попов в верховой борьбе опередил защитника и головой с близкого расстояния пробил в цель.  

Второй тайм прошел с большим преимуществом подопечных Игоря Костюка. Они забили два гола, хотя могли поразить ворота соперников еще больще. На 66-й минуте с предачи Царенко Дячук головой провел третий мяч в сетку ворот «Барселоны». А на 83-й минуте дубль оформил Диалло. Ассистировал ему с правого фланга капитан команды Яцик.

В итоге - 4:1 уверенная победа «Динамо» и киевляне остаются на первом месте группы Е, набрав уже 10 очков в четырех матчах.  

Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 4-й тур

Динамо U-19 - Барселона U-19 - 4:1

Диалло (2, 83), Попов (45+1), Дячук (66) - Фуэнтес (37)

Акомач (40)

Диалло (26), Бенедюк (54), Вивчаренко (68), Попов (76), Эль-Халмиши (83)  - Сола (13), Акомач (26, 40), Педроло (85)

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Царенко (Скрипник, 90+2), Бражко, Яцик, Волошин (Малыш, 89), Попов (Горбач, 90+2), Диалло (Эль-Халмиши, 86) 

Барселона U-19: Рафус, Сола, Риад, Альмейда (Валье, 73), Хуанола (Педрола, 56), Альба (Луцци, 73), Касадо, Гарридо (Касас, 84), Фуэнтес, Барбера (Ба, 84), Акомач

Арбитр: Дуйе Струкан (Хорватия)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО U-19 - БАРСЕЛОНА U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.11.2021 18:20
    +20
    Мб пора молодняк выпускать раз у основы коленки трясутся?
    Вон шо вытворяют со всеми, будто ДК из '99
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
    Maxim_kravets, 02.11.2021 18:17
    +18
    Диалло это какой-то монстр по меркам молодежного состава. Явно академию уже перерос
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 02.11.2021 18:09
    +18
    Молодежка с победой. Отличный матч и результат
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 02.11.2021 18:08
    +18
    Монстри!
    Ссылка
    Akella_147
    online
    Akella_147, 02.11.2021 18:09
    +17
    Только не пропадайте во взрослом футболе
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 02.11.2021 18:07
    +17
    С победой! Молодцы!
    Ссылка
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 02.11.2021 18:21
    +14
    Диало можно выпустить в основной команде хоть на замену
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 02.11.2021 18:14
    +14
    Молодцы, солидно! С красивой победой!!!
    Ссылка
    bonv
    bonv, 02.11.2021 18:24
    +8
    Красави!
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 02.11.2021 18:45
    +7
    stopor2016, 02.11.2021 18:40
    Да играли против дубля Мариуполя , и коленки вроде не тряслись , а ...
    Мотивация не та видимо, 1 дело Барса, а другое дубль фарма
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 02.11.2021 18:34
    +7
    Молодці!
    Ссылка
    Peters1959
    Peters1959, 02.11.2021 18:31
    +7
    Ну почему у молодежи колени не трясутся?
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 02.11.2021 18:09
    +7
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 02.11.2021 18:55
    +4
    Круто конечно, но процентов 90 из этих пацанов будут там же, где пацаны из Шахтера ю-19, что относительно недавно были в финале ЛЧ. Переход во взрослый футбол - это наша глобальная проблема, которую совсем не понятно как решать.
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 02.11.2021 18:40
    +4
    Alex86 1, 02.11.2021 18:20
    Мб пора молодняк выпускать раз у основы коленки трясутся?
    Вон шо вытворяют со всеми, будто ДК из '99
    Да играли против дубля Мариуполя , и коленки вроде не тряслись , а ...
    Ссылка
    Олександр Ковальов
    online
    Олександр Ковальов, 02.11.2021 18:27
    +4
    maxlove, 02.11.2021 18:20
    З перемогою! Але шо за загадковий Ель-Халміші, вийшовший на 86-й хвилині, а картку отримав на 83-й?
    Картку отримав на лавці запасних: вибіг на поле вітати Діало з голом.
    Ссылка
    IgorDK
    online
    IgorDK, 02.11.2021 19:37
    +3
    Поздравляю молодежь Динамо с победой!!! молодцы!!!
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 02.11.2021 18:56
    +3
    Peters1959, 02.11.2021 18:31
    Ну почему у молодежи колени не трясутся?
    А против кого играли? Это все лишь молодежь которая возможно никогда не сыграет за основу барсы. А основа Динамо будет играть против топов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 02.11.2021 18:36
    +3
    Peters1959, 02.11.2021 18:31
    Ну почему у молодежи колени не трясутся?
    Они просто никого не знают из тех команд, с которыми играют Не зря у многих топ-тренеров запрещено сидеть в интернете в день матча. Чем больше знаешь всякой лишней информации, тем хуже спишь. Если игрокам Барсы или Баварии надеть балаклавы на головы возможно игра могла быть совсем другой
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 02.11.2021 19:19
    +1
    belerilf1, 02.11.2021 19:08
    лучше Костюка делайте гл. тренером вместо румынского маразматика
    А че Шахтер за финал ЮЛЧ 15 года Кривенцова не назначил "гл. тренером вместо румынского маразматика"?
    Ссылка
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