Динамо U-19 - Барселона U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА

  • 01.11.2021 22:05
  • 131 просмотр
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Динамо U-19 - Барселона U-19. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо

Во вторник 2 ноября в четвертом туре Юношеской Лиги УЕФА юные футболисты киевского «Динамо» в столице Украины будут принимать сверстников из испанской «Барселоны».

После трех туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е, имея в своем активе 7 очков (2 победы и 1 ничья). У «Барселоны», которая пока расположилась на третьем месте, имеются 1 победа, 1 ничья, 1 поражение и 4 набранных очка. В матче третьего тура в Испании, состоявшемся 20 октября эти соперники сыграли вничью, так и не забив голов друг другу.    

Матч «Динамо» U-19 - «Барселона» U-19 состоится на киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 16.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка. 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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