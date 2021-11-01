Во вторник 2 ноября в четвертом туре Юношеской Лиги УЕФА юные футболисты киевского «Динамо» в столице Украины будут принимать сверстников из испанской «Барселоны».

После трех туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е, имея в своем активе 7 очков (2 победы и 1 ничья). У «Барселоны», которая пока расположилась на третьем месте, имеются 1 победа, 1 ничья, 1 поражение и 4 набранных очка. В матче третьего тура в Испании, состоявшемся 20 октября эти соперники сыграли вничью, так и не забив голов друг другу.

Матч «Динамо» U-19 - «Барселона» U-19 состоится на киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 16.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.