Во вторник, 2 ноября, в 16:00 в матче 4-го тура Юношеской лиги УЕФА футболисты киевского «Динамо» U-19 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского будут принимать сверстников из испанской «Барселоны».

После трех туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е, имея в своем активе 7 очков. У «Барселоны» пока что 4 очка. В матче 3-го тура в Испании 20 октября соперники сыграли в нулевую ничью (0:0).

Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы после 3-го тура

Динамо U-19 – Барселона U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на клубном телеканале киевлян Dynamo TV на видеосервисе MEGOGO.