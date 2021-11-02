Во вторник, 2 ноября, в 16:00 в матче 4-го тура Юношеской лиги УЕФА футболисты киевского «Динамо» U-19 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского будут принимать сверстников из испанской «Барселоны».
После трех туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е, имея в своем активе 7 очков. У «Барселоны» пока что 4 очка. В матче 3-го тура в Испании 20 октября соперники сыграли в нулевую ничью (0:0).
Юношеская лига УЕФА. Турнирные таблицы после 3-го тура
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Динамо U-19 – Барселона U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция доступна на клубном телеканале киевлян Dynamo TV на видеосервисе MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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