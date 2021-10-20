Все еще без пропущенных. Барселона сдержала натиск Динамо U-19

Параллельно с выступлениями основной команды киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, юноши столичного клуба под руководством Игоря Костюка пробуют свои силы в специальном турнире в своей возрастной категории под названием Юношеская лига УЕФА. Надо сказать, что выступления подрастающего поколения «бело-синих» проходили куда более успешно, чем у их возрастных коллег.

Киевляне стартовали с двух побед над лиссабонской «Бенфикой» и мюнхенской «Баварией» с общим счетом 8:0, что перед стартом третьего тура делало их полноценными хозяевами ситуации в квартете E. А поскольку играть приходилось на поле каталонской «Барселоны», то подобные исходные позиции были как нельзя уместными для украинского клуба.



«Блаугранас» на старте еврокубковой кампании, также, как и «Динамо», стартовали с победы, обыграв дома немецкую «Красную машину», однако затем юношеский состав каталонского клуба, вместе со старшими коллегами, совершил неудачный визит в столицу Португалии, где получил своих четыре безответных мяча за несколько часов до того, как «старшие» получили свои три. На позиции подопечных Оскара Лопеса и их шансы на выход в следующий раунд такие результаты влияли не так уж и сильно, а наибольшие опасения у них вызывала возможность досрочного выхода киевлян в следующий раунд еврокубков.



По большому счету, особой разницы в системе игроков «Барселоны» разных возрастов увидеть не удалось. Перед нами по ходу всего поединка развивалась привычная «тики-така», однако исполнительское мастерство молодых футболистов явно не дотягивало до необходимого уровня. Как итог, хозяева поля, если и создавали свои моменты, то оставляли их без должного завершения, на радость соперникам, которые старались играть в предельно осторожном стиле.



Игорь Костюк правильно прочитал ключевую угрозу со стороны оппонентов – игру на флангах, поэтому крайних защитников «Динамо» практически невозможно было заметить в подключениях к атакам, но вместо этого команда получала дополнительную степень надежности в обороне. Что же касается атаки, тот тут столичные коллектив старался действовать максимально просто – через забросы на Диалло мяч доставлялся к чужой штрафной, а уже там главная звезда атакующей линии украинской команды старался развивать ситуации.



«Бело-синие» в таком стиле создали себе не просто два полноценных голевых момента, но и завершили их попаданиями мяча в штанги чужих ворот. Подобными действиями в первом и втором таймах отмечались Попов и Царенко соответственно, однако удачи в своих ударах так и не сыскали. Наверное, эти голевые ситуации можно было считать лучшими для забитых мячей со стороны хозяев, так как соперники не давали регулярно заходить на ударные позиции.



При этом, сказать, что игра проходила в расслабленном состоянии, также было нельзя. Команды постоянно находились в борьбе у центральной линии и несколько раз ее градус зашкаливал за уровень спортивной. У «Барселоны» также были голевые моменты на фоне такой игры, но Нещерет в отдельных ситуациях под занавес обоих таймов сделал все, чтобы украинские болельщики не переживали за «сухую» серию команды Костюка. Как итог, голов в этой игре мы так и не увидели, но и без качественного футбола со стороны юных исполнителей тоже не остались.



В следующем туре киевское «Динамо» будет на своем поле принимать каталонскую «Барселону». Игра запланирована на 2 ноября.

Юношеская лига УЕФА. Групповой этап. Группа E. 3-й тур.

«Барселона» U-19 – «Динамо» Киев U-19 - 0:0



Гарридо, 29, Касадо, 52, Сола, 85, Касас, 90+4 – Попов, 42, Боль, 55, Волошин, 88

«Барселона» U-19: Рафус – Валье (Альба, 75), Риад (Касас, 90+3), Альмейда, Хуанола – Сола, Касадо, Гарридо – Фуэнтес (Гайлан, 46), Барбера (Луцци, 72), Акомач.

«Динамо Киев» U-19: Нещерет – Вивчаренко, Дячук, Боль, Бенедюк – Яцик, Бражко, Царенко (Скрипник, 90) – Диалло, Попов (Горбач, 84), Волошин.

Арбитр: Александр Буко (Бельгия).

Стадион: «Мини Эстади» (Барселона, Испания).



Удары (в створ): 18 (9) – 8 (5)

Угловые: 6 – 1

Оффсайды: 0 – 1.

БАРСЕЛОНА U-19-ДИНАМО КИЕВ U-19.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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