Все еще без пропущенных. Барселона сдержала натиск Динамо U-19

Команды Игоря Костюка и Оскара Лопеса так и не смогли открыть счет

  • 20.10.2021 16:54
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  • 9 комментариев
Все еще без пропущенных. Барселона сдержала натиск Динамо U-19
© ФК Динамо Киев

Параллельно с выступлениями основной команды киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, юноши столичного клуба под руководством Игоря Костюка пробуют свои силы в специальном турнире в своей возрастной категории под названием Юношеская лига УЕФА. Надо сказать, что выступления подрастающего поколения «бело-синих» проходили куда более успешно, чем у их возрастных коллег.

Киевляне стартовали с двух побед над лиссабонской «Бенфикой» и мюнхенской «Баварией» с общим счетом 8:0, что перед стартом третьего тура делало их полноценными хозяевами ситуации в квартете E. А поскольку играть приходилось на поле каталонской «Барселоны», то подобные исходные позиции были как нельзя уместными для украинского клуба.

«Блаугранас» на старте еврокубковой кампании, также, как и «Динамо», стартовали с победы, обыграв дома немецкую «Красную машину», однако затем юношеский состав каталонского клуба, вместе со старшими коллегами, совершил неудачный визит в столицу Португалии, где получил своих четыре безответных мяча за несколько часов до того, как «старшие» получили свои три. На позиции подопечных Оскара Лопеса и их шансы на выход в следующий раунд такие результаты влияли не так уж и сильно, а наибольшие опасения у них вызывала возможность досрочного выхода киевлян в следующий раунд еврокубков.

По большому счету, особой разницы в системе игроков «Барселоны» разных возрастов увидеть не удалось. Перед нами по ходу всего поединка развивалась привычная «тики-така», однако исполнительское мастерство молодых футболистов явно не дотягивало до необходимого уровня. Как итог, хозяева поля, если и создавали свои моменты, то оставляли их без должного завершения, на радость соперникам, которые старались играть в предельно осторожном стиле.

Игорь Костюк правильно прочитал ключевую угрозу со стороны оппонентов – игру на флангах, поэтому крайних защитников «Динамо» практически невозможно было заметить в подключениях к атакам, но вместо этого команда получала дополнительную степень надежности в обороне. Что же касается атаки, тот тут столичные коллектив старался действовать максимально просто – через забросы на Диалло мяч доставлялся к чужой штрафной, а уже там главная звезда атакующей линии украинской команды старался развивать ситуации.

«Бело-синие» в таком стиле создали себе не просто два полноценных голевых момента, но и завершили их попаданиями мяча в штанги чужих ворот. Подобными действиями в первом и втором таймах отмечались Попов и Царенко соответственно, однако удачи в своих ударах так и не сыскали. Наверное, эти голевые ситуации можно было считать лучшими для забитых мячей со стороны хозяев, так как соперники не давали регулярно заходить на ударные позиции.

При этом, сказать, что игра проходила в расслабленном состоянии, также было нельзя. Команды постоянно находились в борьбе у центральной линии и несколько раз ее градус зашкаливал за уровень спортивной. У «Барселоны» также были голевые моменты на фоне такой игры, но Нещерет в отдельных ситуациях под занавес обоих таймов сделал все, чтобы украинские болельщики не переживали за «сухую» серию команды Костюка. Как итог, голов в этой игре мы так и не увидели, но и без качественного футбола со стороны юных исполнителей тоже не остались.

В следующем туре киевское «Динамо» будет на своем поле принимать каталонскую «Барселону». Игра запланирована на 2 ноября. 

Юношеская лига УЕФА. Групповой этап. Группа E. 3-й тур.

«Барселона» U-19 – «Динамо» Киев U-19 - 0:0

 Гарридо, 29, Касадо, 52, Сола, 85, Касас, 90+4 – Попов, 42, Боль, 55, Волошин, 88

«Барселона» U-19: Рафус – Валье (Альба, 75), Риад (Касас, 90+3), Альмейда, Хуанола – Сола, Касадо, Гарридо – Фуэнтес (Гайлан, 46), Барбера (Луцци, 72), Акомач.

«Динамо Киев» U-19: Нещерет – Вивчаренко, Дячук, Боль, Бенедюк – Яцик, Бражко, Царенко (Скрипник, 90) – Диалло, Попов (Горбач, 84), Волошин.

Арбитр: Александр Буко (Бельгия).

Стадион: «Мини Эстади» (Барселона, Испания).

Удары (в створ): 18 (9) – 8 (5)
Угловые: 6 – 1
Оффсайды: 0 – 1.

БАРСЕЛОНА U-19-ДИНАМО КИЕВ U-19.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

Александр Снитко, Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 20.10.2021 16:56
    +10
    Діти Динамо видали феноменальний старт.
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    Phantom1993
    Phantom1993, 20.10.2021 17:06
    +6
    Молодцы ребята, надеюсь многие попадут в первую команду
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    Умник
    Умник, 20.10.2021 16:59
    +5
    Ты ж не закроешь этим пацанам дорогу.
    Зимой диалло бражко Волошин Попов это потенциальные претенденты попасть на сборы с командой.
    Диалло может играть уже легко в первой команде.
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    fedd1979
    fedd1979, 20.10.2021 16:57
    +4
    Ну, ніхто особливо ні накого не тиснув. Доволі така добротна гра, але по штангах бити не потрібно. На завершальних стадіях слід бути трохи напористішими
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    Phantom1993
    Phantom1993, 20.10.2021 17:30
    +1
    zhyr, 20.10.2021 17:25
    Да там треба спочатку порозганяти багатьох. Набрали баласту, і не грають, і місце молоді займають.
    Ну они ж не вечные) балласта хватает
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    zhyr
    zhyr, 20.10.2021 17:25
    +1
    Phantom1993, 20.10.2021 17:06
    Молодцы ребята, надеюсь многие попадут в первую команду
    Да там треба спочатку порозганяти багатьох. Набрали баласту, і не грають, і місце молоді займають.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.10.2021 18:16
    0
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 20.10.2021 17:47
    -1
    Молодці!
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    wladimir_skidan
    wladimir_skidan, 20.10.2021 17:45
    -1
    Так и не смогли открыть счет
    ________________
    Мне просто любопытно а счёт 0-0 это не счёт уже? Если у автора статьи спросить с каким счётом закончился матч, то интересно как он ответит если счёт не был открыт?
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