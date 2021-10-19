Барселона U-19 – Динамо Киев U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА

  • 19.10.2021 21:35
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Барселона U-19 – Динамо Киев U-19. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В среду, 20-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы E, в котором сразятся каталонская «Барселона» U-19 и «Динамо» Киев U-19. Матч пройдет в Барселоне (Испания), на поле стадиона «Мини Эстади», начало в 15:00.

Старт юношеского состава киевлян в текущем розыгрыше еврокубков – настоящая сказка. Команда Игоря Костюка забила уже восемь мячей в ворота «Бенфики» и «Баварии» и при этом не пропустила в свои ворота ни одного. Теперь, столичный коллектив будет стараться развить свой успех на поле одногодок из «Барселоны», которые также обыгрывали немецкий коллектив, но затем попали под португальский каток (0:4). Равно как и их более старшие товарищи, к слову.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» U-19 – «Динамо» Киев U-19.

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Александр Снитко, Sport.ua

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