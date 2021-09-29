Очередной разгром. Динамо Киев U-19 не оставило шансов Баварии

Подопечные Игоря Костюка единолично возглавили группу

  • 29.09.2021 18:55
  • 14803 просмотра
  • 23 комментария
Очередной разгром. Динамо Киев U-19 не оставило шансов Баварии
© ФК Динамо Киев

В этом сезоне Юношеская лига УЕФА вновь вернулась на наши телеэкраны, поэтому мы имеем уникальную возможность наблюдать за процессом развития наиболее перспективных дарований футбольной Европы в клубах, чьи «взрослые» команды завоевали право принимать участие на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Среди таковых присутствовало и киевское «Динамо», а, следовательно, юношеский состав столичного коллектива получил возможность посостязаться с одногодками из мюнхенской «Баварии», каталонской «Барселоны» и лиссабонской «Бенфики».

Календарь у подопечных Игоря Костюка аналогичный тому, что имеет основной состав «бело-синих», поэтому запутаться будет сложно. Однако, если «взрослые» коллеги не сумели в своем стартовом поединке в квартете обыграть португальских «орлов», то немногим ранее юноши «Динамо» вполне успешно показали, как это необходимо было сделать своим более старшим партнерам. «Бенфика» U-19 не увезла из Киева набранных очков, однако в ее багаже оказалось сразу четыре пропущенных мяча (0:4), что давало определенные надежды перед игрой второго тура против немецкого фаворита.

«Бавария» действительно на бумаге имела больше шансов на победу, чем представитель Украины, но игра у хозяев поля не пошла практически с первых минут. Лишние нервы мешали немецкому коллективу строить осмысленные выпады в сторону наших ворот, а вот «Динамо», наоборот, сыграло с максимальной целеустремленностью на чужие ворота, и старалось доводить до удара каждый из своих разительных выпадов. Вдобавок, «бело-синие» классно включали прессинг на чужой половине, и это было большой проблемой для их соперников, по всей видимости непривыкших играть под таким давлением у себя в чемпионате.

В целом, гости были более интенсивными, но при этом их соперникам удалось записать на свой счет попадание в перекладину авторства Кабадайи, который со штрафного на 18-й минуте впервые заставил нас немного поволноваться за Нещерета в рамке ворот. Но уже через несколько минут привычно активный Диалло сумел снять часть тревоги, замкнув на дальней штанге подачу от Царенко с правого фланга.

После пропущенного гола, футболисты Дирка Тешке стали играть в еще более сумбурный футбол, хотя и соперники позволяли им местами увлекаться атакующими действиями. В особенности, Салихамиджич отличался в негативном плане своими мелкими фолами, поэтому наставники быстро смекнули, что его надо отправить на лавку запасных. Вместо него, и за этим было достаточно забавно наблюдать, на поле вышел Ибрагимович. То же босниец, как и Златан по происхождению, к слову.

Впрочем, к тому моменту украинскому болельщику впору было расслабиться в ожидании финального свистка. «Динамо» нанесло разительный выпад авторства Диалло через левый фланг на 57-й минуте, а уже в следующей полноценной атаке Волошин на дальней стороне штрафной замкнул прострел с левого фланга от Царенко. Игра на этом моменте была «сделана» окончательно.

«Бавария», дабы совсем не померкнуть перед глазами родных фанатов, еще попыталась обострить у ворот Нещерета, но реальный вызов в адрес голкипера пришел лишь в моменте с ударом от Мамедова под конец поединка, когда счет уже стал угрожающе крупным. Скрипник с правого фланга штрафной пробил на силу вратаря оппонентов, после чего мяч оказался в сетке, а киевляне закрепили за собой очередные три очка в красивом стиле.

В следующем туре киевское «Динамо» U-19 будет играть на поле одногодок из каталонской «Барселоны», а мюнхенская «Бавария» U-19 наведается в гости к лиссабонской «Бенфике».

Юношеская лига УЕФА. Групповой этап. Группа E. 2-й тур.

«Бавария» U-19 – «Динамо» Киев U-19 - 0:4

Диалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 85

 Денк, 43, Лоуренс, 68, Янитцек, 75

«Бавария» U-19: Хюльсманн – Херольд, Янитцек, Лоуренс, Салихамиджич (Ибрагимович, 58) – Павлович, Денк (Вениг, 58), Ваннер – Кабадайи, Копадо (Мамедова, 70), Саньянг.

«Динамо» Киев U-19: Нещерет – Вивчаренко (Слесарь, 86), Дячук, Боль, Бенедюк – Яцик, Бражко, Царенко (Скрипник, 76) – Диалло (Малыш, 73), Попов (Горбач, 76), Волошин (Мельниченко, 86).

Арбитр: Фарруджа Канн Трастин (Мальта).

Стадион: «FC Bayern Campus» (Мюнхен, Германия).

БАВАРИЯ U-19-ДИНАМО КИЕВ U-19.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

Александр Снитко, Sport.ua

(24 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 29.09.2021 19:56
    +2
    Стильно , сильно, солидно.
    Ссылка
    PomoikaZE
    online
    PomoikaZE, 29.09.2021 19:49
    +7
    dgo ukuran, 29.09.2021 19:15
    ну хоть где-то есть повод порадоваться за дырявых
    Это ты себя под дырявыми подразумеваешь? Молодец, самокритичен.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 29.09.2021 19:47
    -1
    sahka1981, 29.09.2021 19:39
    А еще более правдиво:
    "В юношеском первенстве Германии "Бавария" U-19 на данный момент провела три матча, набрав шесть очков и расположившись на 10-м месте в турнирной таблице.Но при этом у них еще две игры в запасе."
    Две игры в запасе.
    Согласен!!
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 29.09.2021 19:39
    +4
    С победой!
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 29.09.2021 19:39
    +7
    Calm, 29.09.2021 19:16
    По правде говоря Бавария ю19 сейчас десятая в своём чемпионате
    А еще более правдиво:
    "В юношеском первенстве Германии "Бавария" U-19 на данный момент провела три матча, набрав шесть очков и расположившись на 10-м месте в турнирной таблице.Но при этом у них еще две игры в запасе."
    Две игры в запасе.
    Ссылка
    ZaE
    online
    ZaE, 29.09.2021 19:38
    +5
    Молодці!
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 29.09.2021 19:38
    +4
    Вот бы вечером так же
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 19:37
    -4
    ona_proigraet, 29.09.2021 19:03
    так это, может их вместо первой команды выпустить. А то не факт, что первые сегодня долго продержатся. Накидают им за шиворот)))
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 29.09.2021 19:21
    +6
    dgo ukuran, 29.09.2021 19:15
    ну хоть где-то есть повод порадоваться за дырявых
    Тебя на марш таки позвали следущий ?
    Из твоего Крыжополя?
    Ссылка
    Calm
    Calm, 29.09.2021 19:16
    -8
    adidas777, 29.09.2021 19:09
    Браво парни!
    Я такого и не припомню, хоть на уровне основных, хоть на уровне молодёжных команд.
    Что бы наши, так выносили чемпиона Германии, да ещё и на их поле!
    Очень надеюсь, что большая часть этих игроков, будет достойной и даже более сильной заменой, сегодняшней основе!
    По правде говоря Бавария ю19 сейчас десятая в своём чемпионате
    Ссылка
    dgo ukuran
    dgo ukuran, 29.09.2021 19:15
    -18
    Комментарий свернут. Показать
    ну хоть где-то есть повод порадоваться за дырявых
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 29.09.2021 19:09
    +19
    Браво парни!
    Я такого и не припомню, хоть на уровне основных, хоть на уровне молодёжных команд.
    Что бы наши, так выносили чемпиона Германии, да ещё и на их поле!
    Очень надеюсь, что большая часть этих игроков, будет достойной и даже более сильной заменой, сегодняшней основе!
    Ссылка
    Calm
    Calm, 29.09.2021 19:05
    -7
    ona_proigraet, 29.09.2021 19:03
    так это, может их вместо первой команды выпустить. А то не факт, что первые сегодня долго продержатся. Накидают им за шиворот)))
    Ссылка
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 29.09.2021 19:03
    -7
    так это, может их вместо первой команды выпустить. А то не факт, что первые сегодня долго продержатся. Накидают им за шиворот)))
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 29.09.2021 19:01
    +16
    Ахренеть во дают
    Ссылка
    Андрій Троцький
    online
    Андрій Троцький, 29.09.2021 19:01
    +14
    Що тут сказати?Молодці!Гра хороша, Діалло молодець! Ну і в чисту переграли грізного суперника!
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    Alexander Fandeev, 29.09.2021 19:01
    +1
    Calm, 29.09.2021 18:59
    Интересно Салихамиджич в составе Баварии - сын того самого !?
    http://rekordmeister.ru/news/4088-u-salihamidzhicha-i-kloze-mog-vozniknut-k
    oflikt-iz-za-syna-hasana.html
    Ссылка
    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 29.09.2021 19:00
    +18
    Мда ,по игре, как будто с каким то Нафотвыком Охтырка играли, так дрюкать Баварию - это что то.
    8-0 за 2 матча, с учетом того, что Бенфика барселону 4-0 хлопнула. Молодцы ,что тут сказать.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 29.09.2021 18:59
    +7
    Интересно Салихамиджич в составе Баварии - сын того самого !?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 29.09.2021 18:59
    +10
    Хоть немного сбили спесь с заносчивых болел фрицев, если кто читал комменты, о предстоящих матчах, правда основных команд.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности