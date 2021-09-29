Очередной разгром. Динамо Киев U-19 не оставило шансов Баварии

В этом сезоне Юношеская лига УЕФА вновь вернулась на наши телеэкраны, поэтому мы имеем уникальную возможность наблюдать за процессом развития наиболее перспективных дарований футбольной Европы в клубах, чьи «взрослые» команды завоевали право принимать участие на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Среди таковых присутствовало и киевское «Динамо», а, следовательно, юношеский состав столичного коллектива получил возможность посостязаться с одногодками из мюнхенской «Баварии», каталонской «Барселоны» и лиссабонской «Бенфики».



Календарь у подопечных Игоря Костюка аналогичный тому, что имеет основной состав «бело-синих», поэтому запутаться будет сложно. Однако, если «взрослые» коллеги не сумели в своем стартовом поединке в квартете обыграть португальских «орлов», то немногим ранее юноши «Динамо» вполне успешно показали, как это необходимо было сделать своим более старшим партнерам. «Бенфика» U-19 не увезла из Киева набранных очков, однако в ее багаже оказалось сразу четыре пропущенных мяча (0:4), что давало определенные надежды перед игрой второго тура против немецкого фаворита.



«Бавария» действительно на бумаге имела больше шансов на победу, чем представитель Украины, но игра у хозяев поля не пошла практически с первых минут. Лишние нервы мешали немецкому коллективу строить осмысленные выпады в сторону наших ворот, а вот «Динамо», наоборот, сыграло с максимальной целеустремленностью на чужие ворота, и старалось доводить до удара каждый из своих разительных выпадов. Вдобавок, «бело-синие» классно включали прессинг на чужой половине, и это было большой проблемой для их соперников, по всей видимости непривыкших играть под таким давлением у себя в чемпионате.



В целом, гости были более интенсивными, но при этом их соперникам удалось записать на свой счет попадание в перекладину авторства Кабадайи, который со штрафного на 18-й минуте впервые заставил нас немного поволноваться за Нещерета в рамке ворот. Но уже через несколько минут привычно активный Диалло сумел снять часть тревоги, замкнув на дальней штанге подачу от Царенко с правого фланга.



После пропущенного гола, футболисты Дирка Тешке стали играть в еще более сумбурный футбол, хотя и соперники позволяли им местами увлекаться атакующими действиями. В особенности, Салихамиджич отличался в негативном плане своими мелкими фолами, поэтому наставники быстро смекнули, что его надо отправить на лавку запасных. Вместо него, и за этим было достаточно забавно наблюдать, на поле вышел Ибрагимович. То же босниец, как и Златан по происхождению, к слову.



Впрочем, к тому моменту украинскому болельщику впору было расслабиться в ожидании финального свистка. «Динамо» нанесло разительный выпад авторства Диалло через левый фланг на 57-й минуте, а уже в следующей полноценной атаке Волошин на дальней стороне штрафной замкнул прострел с левого фланга от Царенко. Игра на этом моменте была «сделана» окончательно.



«Бавария», дабы совсем не померкнуть перед глазами родных фанатов, еще попыталась обострить у ворот Нещерета, но реальный вызов в адрес голкипера пришел лишь в моменте с ударом от Мамедова под конец поединка, когда счет уже стал угрожающе крупным. Скрипник с правого фланга штрафной пробил на силу вратаря оппонентов, после чего мяч оказался в сетке, а киевляне закрепили за собой очередные три очка в красивом стиле.



В следующем туре киевское «Динамо» U-19 будет играть на поле одногодок из каталонской «Барселоны», а мюнхенская «Бавария» U-19 наведается в гости к лиссабонской «Бенфике».

Юношеская лига УЕФА. Групповой этап. Группа E. 2-й тур.

«Бавария» U-19 – «Динамо» Киев U-19 - 0:4



Диалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 85

Денк, 43, Лоуренс, 68, Янитцек, 75

«Бавария» U-19: Хюльсманн – Херольд, Янитцек, Лоуренс, Салихамиджич (Ибрагимович, 58) – Павлович, Денк (Вениг, 58), Ваннер – Кабадайи, Копадо (Мамедова, 70), Саньянг.

«Динамо» Киев U-19: Нещерет – Вивчаренко (Слесарь, 86), Дячук, Боль, Бенедюк – Яцик, Бражко, Царенко (Скрипник, 76) – Диалло (Малыш, 73), Попов (Горбач, 76), Волошин (Мельниченко, 86).

Арбитр: Фарруджа Канн Трастин (Мальта).

Стадион: «FC Bayern Campus» (Мюнхен, Германия).

БАВАРИЯ U-19-ДИНАМО КИЕВ U-19.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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