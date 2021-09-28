В среду, 29-го сентября, состоится поединок 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы E, в котором сразятся мюнхенская «Бавария» U-19 и «Динамо» Киев U-19. Матч пройдет в Мюнхене (Германия), на поле стадиона «FC Bayern Campus», начало в 17:00.

Юношеский состав киевского «Динамо» крайне удачно начал основной раунд европейских состязаний с разгрома одногодок из лиссабонской «Бенфики» (4:0), после чего попытается подать положительный пример «взрослым» коллегам, которые чуть позже вечером будут играть на поле «Альянц Арены». «Бавария» уступила в первом матче каталонской «Барселоне» (0:2), поэтому уже по итогам второго тура мы имеем все шансы стать свидетелями ситуации, когда шансы двух команд на выход в плей-офф решительным образом уменьшатся.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» U-19 – «Динамо Киев» U-19.