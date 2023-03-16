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  4. Источник: Зимой Динамо предлагали 8 млн евро за Самбу Диалло
Украина. Премьер лига
16 марта 2023, 13:07 |
2476
4

Источник: Зимой Динамо предлагали 8 млн евро за Самбу Диалло

Вероятно, в летнее межсезонье сенегалец уедет в один из европейских клубов за куда большие деньги

16 марта 2023, 13:07 |
2476
4
Источник: Зимой Динамо предлагали 8 млн евро за Самбу Диалло
Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Продажа вингера Самбы Диалло может стать очередным трансферным успехом киевского «Динамо».

По информации телеграм канала «Динамо Киев Inside», зимой за него предлагали 8 млн евро, а после выигрыша Кубка африканский наций U-20 в составе сборной Сенегала Диалло станет основным игроком столичного клуба, чтобы показать себе перед последующей продажей.

«Если в зимнее трансферное окно на столе президента клуба уже лежала бельгийская конкретика ценой в €8 млн, то после «золотой прокачки» стоимость должна уйти в геометрию. Словом, в ближайших матчах (есть такое подозрение) есть шанс увидеть Диалло в деле. Это маркетинг, господа. Такой продукт перед продажей подлежит марафету», – сказано в сообщении.

Отметим, что Диалло в составе первой команды «Динамо» ранее сыграл всего 2 матча.

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Самба Диалло Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
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Комментарии 4
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Віталій Яценко
Самба - актив. Та поки він не вписується в командну гру. Але актив він серйозний. Тому коли повернеться, то свої шанси отримає.
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+3
ZloyDeda
Цей "інсайд" - давно відомий зливний бачок! Тільки вони можуть таке писати про гравця, який жодної офіційної гри, повної, нормальної, не зіграв за основну команду!
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0
Gargantua
он предсезонку не проходил, до отъезда в сборную выглядел не сыгранным с партнерами. 
вряд ли его можно в таком состоянии "прокачать"
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0
u6464u
Не смешите мои тапочки , маркетинг офшорный, вам морковкой на лукьяновке торговать не доверю 
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-1
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