Источник: Зимой Динамо предлагали 8 млн евро за Самбу Диалло
Вероятно, в летнее межсезонье сенегалец уедет в один из европейских клубов за куда большие деньги
Продажа вингера Самбы Диалло может стать очередным трансферным успехом киевского «Динамо».
По информации телеграм канала «Динамо Киев Inside», зимой за него предлагали 8 млн евро, а после выигрыша Кубка африканский наций U-20 в составе сборной Сенегала Диалло станет основным игроком столичного клуба, чтобы показать себе перед последующей продажей.
«Если в зимнее трансферное окно на столе президента клуба уже лежала бельгийская конкретика ценой в €8 млн, то после «золотой прокачки» стоимость должна уйти в геометрию. Словом, в ближайших матчах (есть такое подозрение) есть шанс увидеть Диалло в деле. Это маркетинг, господа. Такой продукт перед продажей подлежит марафету», – сказано в сообщении.
Отметим, что Диалло в составе первой команды «Динамо» ранее сыграл всего 2 матча.
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