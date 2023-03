Диалло со сборной Сенегала U-20 завоевал титул на Кубке африканских наций

Состоялся финальный матч Кубка африканский наций U-20, в котором сборная Сенегала обыграла сверстников из Гамбии.

В составе победителей в стартовом составе вышел вингер «Динамо» Киев Самба Диалло, он был заменен на 74-й минуте, когда счет уже был 2:0 в пользу его команды.

Отметим, что сборная Сенегала впервые выиграла этот молодежный турнир, став 11 страной, которой покорилось это достижение. Ранее сенегальцы трижды проигрывали финалы. Больше всего титулов у Нигерии (7). Гамбия до этого дважды была третьей и впервые сыграла в матче за титул.

Кубок африканский наций U-20. Финал

Сенегал U-20 – Гамбия U-20 – 2:0

Голы: Сулейман Файе (6), Мамаду Камара (56).

SENEGAL DOMINATION CONTINUES! 🔥



The Teranga Cubs are the #TotalEnergiesAFCONU20 champions for the first-time ever! 🦁 @Fsfofficielle pic.twitter.com/GqmWeCRWZs