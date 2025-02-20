Украина. Премьер лига20 февраля 2025, 11:22 |
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«Слишком большие деньги». Защитник Карпат – о трансфере в Шахтер
Владимир Адамюк рассказал, почему не перешел в донецкий клуб
20 февраля 2025, 11:22 |
1239
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33-летний украинский защитник Владимир Адамюк, ныне выступающий за львовские «Карпаты», рассказал о трансфере в донецкий «Шахтер», который так и не состоялся:
– В свое время ты мог оказаться за границей. Называлась «М аккаби» Хайфа. Это правда?
– Разговоры были. Но конкретики, мол, давай приезжай – нет. Короче говоря, ни во что серьезное эти разговоры не переросли.
– О «Динамо» и «Шахтере» тоже говорили...
– «Динамо» нет. А вот о «Шахтере» говорили на нормальном уровне. Ни с кем из донецкого клуба я не общался, но мое руководство уверяло: «Да, «Шахтер» хочет, дает столько-то». У меня тогда агента не было, дела вел человек из ФК «Львов». То, что я знаю, он рассказал. Вроде бы слишком большие деньги за меня захотели, – рассказал Адамюк.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» имеют проблемы с газоном и не смогут провести домашнюю игру во Львове.
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