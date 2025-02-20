Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Слишком большие деньги». Защитник Карпат – о трансфере в Шахтер
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 11:22 |
1239
0

«Слишком большие деньги». Защитник Карпат – о трансфере в Шахтер

Владимир Адамюк рассказал, почему не перешел в донецкий клуб

20 февраля 2025, 11:22 |
1239
0
«Слишком большие деньги». Защитник Карпат – о трансфере в Шахтер
ФК Карпаты. Владимир Адамюк

33-летний украинский защитник Вл адимир Адамюк, ныне выступающий за львовские «Карпаты», рассказал о трансфере в донецкий «Шахтер», который так и не состоялся:

– В свое время ты мог оказаться за границей. Называлась « М аккаби» Хайфа. Это правда?

– Разговоры были. Но конкретики, мол, давай приезжай – нет. Короче говоря, ни во что серьезное эти разговоры не переросли.

– О «Динамо» и «Шахтере» тоже говорили...

– «Динамо» нет. А вот о «Шахтере» говорили на нормальном уровне. Ни с ке м из донецкого клуба я не общался, но мое руководство уверяло: «Да, «Шахтер» хочет, дает столько-то». У меня тогда агента не было, дела вел человек из ФК «Львов». То, что я знаю, он рассказал. Вроде бы слишком большие деньги за меня захотели, – рассказал Адамюк.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» имеют проблемы с газоном и не смогут провести домашнюю игру во Львове.

По теме:
«Не получил ни одной зарплаты». Украинский защитник – о долгах в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо нашел новый клуб в Европе
Рекорд Исмаили устоял. В чем феномен первого гола Мбаппе в ворота Ман Сити
Шахтер Донецк Карпаты Львов Владимир Адамюк трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Бокс | 19 февраля 2025, 13:24 0
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри

Боксер хотел побыть с семьей, поэтому отключил телефон

Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Биатлон | 19 февраля 2025, 17:29 4
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025

Виталий продемонстрировал лучший результат на уровне соревнования

Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити
Футбол | 20.02.2025, 10:32
Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити
Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Футбол | 19.02.2025, 19:53
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
Футбол | 20.02.2025, 12:02
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 30
Футбол
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 17
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
18.02.2025, 20:03 16
Другие виды
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31 1
Бокс
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем