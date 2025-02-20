«Слишком большие деньги». Защитник Карпат – о трансфере в Шахтер

33-летний украинский защитник Вл адимир Адамюк, ныне выступающий за львовские «Карпаты», рассказал о трансфере в донецкий «Шахтер», который так и не состоялся:

– В свое время ты мог оказаться за границей. Называлась « М аккаби» Хайфа. Это правда?

– Разговоры были. Но конкретики, мол, давай приезжай – нет. Короче говоря, ни во что серьезное эти разговоры не переросли.

– О «Динамо» и «Шахтере» тоже говорили...

– «Динамо» нет. А вот о «Шахтере» говорили на нормальном уровне. Ни с ке м из донецкого клуба я не общался, но мое руководство уверяло: «Да, «Шахтер» хочет, дает столько-то». У меня тогда агента не было, дела вел человек из ФК «Львов». То, что я знаю, он рассказал. Вроде бы слишком большие деньги за меня захотели, – рассказал Адамюк.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» имеют проблемы с газоном и не смогут провести домашнюю игру во Львове.