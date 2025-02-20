Проблемы с газоном. Карпаты не смогут провести во Львове домашнюю игру

Как стало известно Sport.ua календарный поединок 19 тура чемпионата УПП «Карпаты» – ЛНЗ может состояться не во Львове, а в Житомире.

По имеющейся информации руководство львовского клуба обратилось с такой просьбой к своим коллегам из ФК «Полесье». Это вызвано тем, что львовяне решили, несмотря на морозную погоду, не включать подогрев на стадионе «Украина», где должен 28 февраля состояться матч с черкащанами. А провести поединок на «Арене-Львов» не реально, потому что на следующий день там «Шахтер» будет принимать «Александрию». И никто не будет рисковать состоянием газона на одном из лучших спортсооружений Украины.

Что касается обращения к житомирянам, то это обусловлено тем, что в Житомире уже включили подогрев, ведь 22 февраля на старте второй части сезона «Полесье» будет играть с «Ингульцем».

Кстати, из-за проблем с травяным газоном во Львове футболисты «Карпат» вынуждены готовиться к воскресному противостоянию с «Динамо» на искусственном покрытии стадиона «Сокол».

Сейчас в активе «Карпат» 24 очка, и они занимают шестое место в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» подписали бразильского легионера.