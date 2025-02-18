ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского легионера

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании 19-летнего бразильского полузащитника Луиса Яно, тем самым подтвердив информацию Sport.ua, которая датирована еще началом февраля.

Официальная информация о сроках соглашения и финансовых составляющих футболиста с клубом не сообщается.

Луис Яно является воспитанником бразильской академии «Палмейраса», которая общепризнанно является лучшей в Бразилии на протяжении последних лет.

Вместе с юношеской командой Палмейраса выигрывал чемпионат Бразилии в возрастной категории U-17 (Campeonato Brasileiro Sub-17) и Кубок Бразилии в возрастной категории U-17 (Copa do Brasil U-17). Луис Оно приступит к адаптации к украинскому футболу в составе юношеской команды «Карпат».