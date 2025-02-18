ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского легионера
Луис Яно будет выступать за юношескую команду «львов»
Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании 19-летнего бразильского полузащитника Луиса Яно, тем самым подтвердив информацию Sport.ua, которая датирована еще началом февраля.
Официальная информация о сроках соглашения и финансовых составляющих футболиста с клубом не сообщается.
Луис Яно является воспитанником бразильской академии «Палмейраса», которая общепризнанно является лучшей в Бразилии на протяжении последних лет.
Вместе с юношеской командой Палмейраса выигрывал чемпионат Бразилии в возрастной категории U-17 (Campeonato Brasileiro Sub-17) и Кубок Бразилии в возрастной категории U-17 (Copa do Brasil U-17). Луис Оно приступит к адаптации к украинскому футболу в составе юношеской команды «Карпат».
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