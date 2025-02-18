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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 12:16 | Обновлено 18 февраля 2025, 12:35
966
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского легионера

Луис Яно будет выступать за юношескую команду «львов»

18 февраля 2025, 12:16 | Обновлено 18 февраля 2025, 12:35
966
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали бразильского легионера
ФК Карпаты. Луис Яно

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании 19-летнего бразильского полузащитника Луиса Яно, тем самым подтвердив информацию Sport.ua, которая датирована еще началом февраля.

Официальная информация о сроках соглашения и финансовых составляющих футболиста с клубом не сообщается.

Луис Яно является воспитанником бразильской академии «Палмейраса», которая общепризнанно является лучшей в Бразилии на протяжении последних лет.

Вместе с юношеской командой Палмейраса выигрывал чемпионат Бразилии в возрастной категории U-17 (Campeonato Brasileiro Sub-17) и Кубок Бразилии в возрастной категории U-17 (Copa do Brasil U-17). Луис Оно приступит к адаптации к украинскому футболу в составе юношеской команды «Карпат».

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Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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