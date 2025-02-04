Карпаты подписали вингера из бразильского топ-клуба
Луиз Яно продолжит карьеру в Украине
Львовские «Карпаты» оформили контракт с 19-летним вингером молодежной команды «Палмейраса», который является одним из топовых клубов в Бразилии, Луизом Яно.
В стан «зелено-белых» Яно перешел на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Палмейрасом», который истекал в конце февраля.
Последнее обстоятельство позволило бразильцам сохранить за собой 20% экономических прав на футболиста в будущем.
Ранее «Карпаты» сообщили о назначении испанца Антонио Бомбина на должность руководителя детско-юношеского сектора.
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