Карпаты подписали вингера из бразильского топ-клуба

Львовские «Карпаты» оформили контракт с 19-летним вингером молодежной команды «Палмейраса», который является одним из топовых клубов в Бразилии, Луизом Яно.

В стан «зелено-белых» Яно перешел на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Палмейрасом», который истекал в конце февраля.

Последнее обстоятельство позволило бразильцам сохранить за собой 20% экономических прав на футболиста в будущем.

Ранее «Карпаты» сообщили о назначении испанца Антонио Бомбина на должность руководителя детско-юношеского сектора.