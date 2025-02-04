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  4. Карпаты подписали вингера из бразильского топ-клуба
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 22:11 |
467
1

Карпаты подписали вингера из бразильского топ-клуба

Луиз Яно продолжит карьеру в Украине

04 февраля 2025, 22:11 |
467
1
Карпаты подписали вингера из бразильского топ-клуба
ФК Палмейрас. Луиз Яно

Львовские «Карпаты» оформили контракт с 19-летним вингером молодежной команды «Палмейраса», который является одним из топовых клубов в Бразилии, Луизом Яно.

В стан «зелено-белых» Яно перешел на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Палмейрасом», который истекал в конце февраля.

Последнее обстоятельство позволило бразильцам сохранить за собой 20% экономических прав на футболиста в будущем.

Ранее «Карпаты» сообщили о назначении испанца Антонио Бомбина на должность руководителя детско-юношеского сектора.

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Палмейрас Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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PullBen
Буде цікаво наблюдати за ним у складі Карпат, вінгери з Бразилії часто дивували своєю грою)
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