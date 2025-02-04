Экс-директор академии Атлетика получил должность в клубе УПЛ
Андони Бомбин возглавил детско-юношеский сектор
Бывший директор академии испанского «Атлетика» из Бильбао Андони Бомбин получил должность в украинском клубе.
Специалист возглавил детско-юношеский сектор львовских «Карпат». Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
В период с 2008 по 2022 с небольшим паузами Бомбин работал в структуре «Атлетика» (Бильбао). Сначала он тренировал детские команды, а затем возглавил методологический отдел и стал директором академии баскского клуба. Также у Андони есть опыт работы в Китае.
В последние два года специалист возглавлял Академию «Индепендьенте де ла Валле» – одного из сильнейших эквадорских клубов, известного благодаря качественной работе с молодежью и организации трансферов в ведущие клубы мира. Кроме того, Бомбин являлся руководителем по методологии эквадорского клуба.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» планируют выкупить контракты легионеров.
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