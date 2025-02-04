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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 12:33 |
408
0

Экс-директор академии Атлетика получил должность в клубе УПЛ

Андони Бомбин возглавил детско-юношеский сектор

04 февраля 2025, 12:33 |
408
0
Экс-директор академии Атлетика получил должность в клубе УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Бомбин

Бывший директор академии испанского «Атлетика» из Бильбао Андони Бомбин получил должность в украинском клубе.

Специалист возглавил детско-юношеский сектор львовских «Карпат». Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

В период с 2008 по 2022 с небольшим паузами Бомбин работал в структуре «Атлетика» (Бильбао). Сначала он тренировал детские команды, а затем возглавил методологический отдел и стал директором академии баскского клуба. Также у Андони есть опыт работы в Китае.

В последние два года специалист возглавлял Академию «Индепендьенте де ла Валле» – одного из сильнейших эквадорских клубов, известного благодаря качественной работе с молодежью и организации трансферов в ведущие клубы мира. Кроме того, Бомбин являлся руководителем по методологии эквадорского клуба.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» планируют выкупить контракты легионеров.

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Микола Титюк Источник: ФК Карпаты Львов
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