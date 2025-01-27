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  4. Полтора миллиона евро. Карпаты собираются выкупить контракты легионеров
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 13:01 |
427
0

Полтора миллиона евро. Карпаты собираются выкупить контракты легионеров

Бруниньо и Жан Педросо продолжат карьеру в украинском чемпионате

27 января 2025, 13:01 |
427
0
Полтора миллиона евро. Карпаты собираются выкупить контракты легионеров
ФК Карпаты. Бруниньо

Заместитель генерального директора «Карпат» по внешним коммуникациям Олег Авдыш оценил игру бразильских легионеров львовского клуба – Жана Педросо и Бруниньо, а также рассказал, что эти игроки останутся в украинском чемпионате:

«Мы полностью довольны тем, как выступают эти ребята и сделаем все возможное, чтобы активировать опцию выкупа в их контрактах. Уверен, что эти футболисты своей игрой во второй части сезона докажут, что они достойны быть здесь. Они очень классные.

Я не буду говорить точные цифры, но за одного из них придется заплатить больше миллиона евро. Примерно полтора. Точную цифру не буду называть. Это не переплата за Жана Педросо. Его цена будет намного больше, когда мы выкупим его контракт.

Два клуба УПЛ уже спрашивали нас о Бруниньо и узнавали детали его контракта. В любом случае у «Карпат» есть право первоочередного выкупа», – сказал Авдыш.

Защитник Жан Педросо в этом сезоне провел 12 матчей в УПЛ и отметился одним забитым мячом. На счету полузащитника Бруниньо – 11 поединков и три гола в чемпионате.

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Карпаты Львов Бруниньо Жан Педросо Олег Авдыш трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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