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  4. У Карпат на турецком сборе возникли кадровые проблемы
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 23:37 |
588
2

У Карпат на турецком сборе возникли кадровые проблемы

Немало игроков попали на больничный

25 января 2025, 23:37 |
588
2
У Карпат на турецком сборе возникли кадровые проблемы
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua в клубном лазарете «Карпат» на зарубежном этапе подготовки в Турции – многолюдно.

По имеющимся данным в первых двух спаррингах – с «Кечкеметом» и «Богемиансом» не смогли принять участие травмированные защитник Владимир Адамюк, полузащитник Павел Полегенько, нападающий Игорь Невес, а вратарь Александр Кемкин – простудился.

После контрольного матча с «Богемиансом» компанию им составил стопер Жан Педрозу, который не избежал повреждения.

Медперсонал «Карпат» прилагает усилия, чтобы кто-то из них вернулся в строй до 31 января, когда «зелено-белые» будут проводить очередной спарринг – с польской «Термаликой».

Ранее мы сообщали, что львовские «Карпаты» провели второй спарринг на зимних сборах в Турции, соперником стал «Богемианс» из Праги.

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Карпаты Львов Турция учебно-тренировочные сборы Владимир Адамюк Павел Полегенько Игор Невес Жан Педросо инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Перший Серед Рівних
У Карпат після турецьких зборів виникли кадрові проблеми - половина футолістів втікли і не повернулися в Україну.
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