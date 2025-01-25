У Карпат на турецком сборе возникли кадровые проблемы
Немало игроков попали на больничный
Как стало известно Sport.ua в клубном лазарете «Карпат» на зарубежном этапе подготовки в Турции – многолюдно.
По имеющимся данным в первых двух спаррингах – с «Кечкеметом» и «Богемиансом» не смогли принять участие травмированные защитник Владимир Адамюк, полузащитник Павел Полегенько, нападающий Игорь Невес, а вратарь Александр Кемкин – простудился.
После контрольного матча с «Богемиансом» компанию им составил стопер Жан Педрозу, который не избежал повреждения.
Медперсонал «Карпат» прилагает усилия, чтобы кто-то из них вернулся в строй до 31 января, когда «зелено-белые» будут проводить очередной спарринг – с польской «Термаликой».
Ранее мы сообщали, что львовские «Карпаты» провели второй спарринг на зимних сборах в Турции, соперником стал «Богемианс» из Праги.
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