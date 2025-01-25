Карпаты – Богемианс – 2:5. Контрольный матч в Турции. Видео голов

Львовские «Карпаты» провели второй спаринг на зимних сборах в Турции. Соперником стал «Богемианс» (Прага), который в турнирной таблице чемпионатам Чехии идет на 12-м месте.

«Карпаты» пропустили на 17-й минуте. В конце первой половины матча Краснопир счет сравнял. «Богемианс» снова вышел вперед в начале второго тайма. «Карпаты» отыгрались, но затем пропустили три мяча.

Товарищеский матч. 25 января. Турция.

«Карпаты» (Украина) – «Богемианс» (Чехия) – 2:5

Голы: Краснопир (45), Квасница (68) – Ристовски (17), Матоушек (51), Карим (70), Земан (81), Достал (88).

Карпаты (первый тайм): Кинарейкин, Резник, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Танда, Бруниньо, Федор, Очеретько, Стенио, Краснопир.

Карпаты (второй тайм): Домчак, Сыч, Киричок, Жан Педрозу (Резник, 66), Клименко, Альварес, Шах, Чачуа, Квасница, Пидлепенец, Костенко.

Богемианс (первый тайм): Фрювальд, Шейбал, Юсуф Хелаль, Матоушек, Вала, Вондра, Плештил, Гулка, Кжапка, Черны, Ристовски.

Богемианс (второй тайм): Рейхл, Достал, Грубый, Инджишек, Кадлец, Карим, Коваржик, Новак, Петрак, Земан.