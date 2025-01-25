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Украина. Премьер лига
25 января 2025, 11:26 | Обновлено 25 января 2025, 12:26
105
0

Получили пять мячей. Карпаты проиграли чешскому клубу

Представитель УПЛ уступил «Богемиансу» со счетом 2:5

25 января 2025, 11:26 | Обновлено 25 января 2025, 12:26
105
0
Получили пять мячей. Карпаты проиграли чешскому клубу
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» провели контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником стал «Богемианс» (Прага). Чешский клуб выступает в элитном дивизионе и идет в турнирной таблице на 12-м месте.

Первоначально начало матча было запланировано на 14:30 по Киеву. Однако из-за прогнозируемого синоптиками ливня поединок начали в 10:00.

«Карпаты» пропустили первыми на 17-й минуте. В конце первого тайма Краснопир счет сравнял. «Богемианс» снова вышел вперед на 51-й минуте. «Карпаты» отыгрались, но затем пропустили три мяча.

Товарищеский матч. 25 января. Турция.

«Карпаты» (Украина) – «Богемианс» (Чехия) – 2:5

Голы: Краснопир (45), Квасница (68) – Ристовски (17), Матоушек (51), Карим (70), Земан (81), Достал (88).

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Карпаты Львов Богемианс Прага учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергій Турчак Источник: Instagram
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