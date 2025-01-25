Получили пять мячей. Карпаты проиграли чешскому клубу

Львовские «Карпаты» провели контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником стал «Богемианс» (Прага). Чешский клуб выступает в элитном дивизионе и идет в турнирной таблице на 12-м месте.

Первоначально начало матча было запланировано на 14:30 по Киеву. Однако из-за прогнозируемого синоптиками ливня поединок начали в 10:00.

«Карпаты» пропустили первыми на 17-й минуте. В конце первого тайма Краснопир счет сравнял. «Богемианс» снова вышел вперед на 51-й минуте. «Карпаты» отыгрались, но затем пропустили три мяча.

Товарищеский матч. 25 января. Турция.

«Карпаты» (Украина) – «Богемианс» (Чехия) – 2:5

Голы: Краснопир (45), Квасница (68) – Ристовски (17), Матоушек (51), Карим (70), Земан (81), Достал (88).