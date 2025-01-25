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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
25.01.2025 10:00 – 62 1 : 2
Богемианс 1905
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 11:00 |
349
0

Карпаты – Богемианс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

25 января 2025, 11:00 |
349
0
Карпаты – Богемианс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет чешский клуб «Богемианс» Прага.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 25 января в 10:00 в Турции.

Из-за прогноза погоды, который предвещал ливень, время начала игры было сдвинуто с 14:30 на 10:00.

Карпаты – Богемианс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Богемианс Прага
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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