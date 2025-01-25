25.01.2025 10:00 – 62’ 1 : 2
Украина. Премьер лига25 января 2025, 11:00 |
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Карпаты – Богемианс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
25 января 2025, 11:00 |
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Львовские «Карпаты» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет чешский клуб «Богемианс» Прага.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовский команды запланирован на 25 января в 10:00 в Турции.
Из-за прогноза погоды, который предвещал ливень, время начала игры было сдвинуто с 14:30 на 10:00.
Карпаты – Богемианс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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