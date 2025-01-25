Львовские «Карпаты» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет чешский клуб «Богемианс» Прага.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 25 января в 10:00 в Турции.

Из-за прогноза погоды, который предвещал ливень, время начала игры было сдвинуто с 14:30 на 10:00.

Карпаты – Богемианс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча