Источник: больше десяти украинских команд имеют трансферный бан

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила названия клубов, которые имеют трансферный бан – изначально в нем пребывало 15 команд, однако одесский «Черноморец» 17 февраля был исключен из этого списка.

По решению КДК УАФ ограничения наложены на следующие клубы:

ФК Верес (Ровно)

СК Днепр-1 (Днепр)

ФК Заря (Луганск)

ФК Агробизнес (Волочиск)

ФК Диназ (Вышгород)

ФК Кремень (Кременчуг)

ФК Локомотив (Киев)

ФСК Мариуполь (Мариуполь)

ФК Металлист (Харьков)

ФК Нива (Тернополь)

ФК Олимпия (Савинцы)

ФК Подолье (Хмельницкий)

ФК Скала 1911 (Стрый)

СК Чайка (Петропавловская Борщаговка)

По информации источника этот список может меняться каждый день, так как команды имеют различные наказания – технические баны, простроченные платежи.

Кроме того, «Заря» собирается погасить долги, которые накопились перед бывшими футболистами клуба. Руководство луганчан надеется на снятие бана до начала официальных матчей УПЛ.