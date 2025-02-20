Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Подолье – 0:0. Видеообзор матча
Украина. Первая лига
20 февраля 2025, 11:41 |
142
0

Металлист 1925 – Подолье – 0:0. Видеообзор матча

Команды Первой лиги провели контрольный матч

20 февраля 2025, 11:41 |
142
0
Металлист 1925 – Подолье – 0:0. Видеообзор матча
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В среду, 19 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграли с хмельницким «Подольем».

«Подолье», как и «Металлист 1925» , выступает в Первой лиге. В первой части сезона «Подолье» в 14 матчах набрало 8 очков (1 победа, 5 ничьих, 8 поражений) и находится на последнем месте турнирной таблицы.

Поединок прошел при превосходстве обороны над атакой. Ни одной из команд не удалось реализовать свои моменты и открыть счет.

Товарищеский матч. 19 февраля, Винники

«Металлист 1925» – «Подолье» – 0:0

«Металлист 1925»: Варакута, Капинус, Имереков (к), Сабиев, Черноморец, Мафвента, Гаджиев, Юрченко, Чурко, Рашица, Стень (Панченко 65)

Главный тренер – Патрик ван Леувен

«Подолье»: Фастов (Задерейко 46), Корешков (к), Азизов (Мельник 46, Проданов 65), Швец (Шкиндер 46), Балан (Федоров 54), Веремиенко, Снижко, Лис, Гемега (Каранга 54), Оробец, Профатило (Шаврин 54)

Главный тренер – Сергей Ковалец

Предупреждение: Панченко 90.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Артур МИКИТИШИН: «Будем бороться за самые высокие места»
Спортинг Канзас Сити – Интер Майами – 0:1. Мяч Месси в -18°C. Видео гола
ВИДЕО. За что Неймар отхватил желтую? Сантос отгрузил 3 мяча соперникам
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Подолье Хмельницкий Металлист 1925 видео голов и обзор
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Бокс | 20 февраля 2025, 07:35 1
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»

Турки против возвращения 15-раундовых поединков

Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Футбол | 19 февраля 2025, 18:06 2
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы

У львовян эпидемия

Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
Футбол | 20.02.2025, 12:02
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Футбол | 20.02.2025, 00:37
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Стало известно, как надолго опальный Макуана задержится в дубле Полесья
Футбол | 20.02.2025, 10:30
Стало известно, как надолго опальный Макуана задержится в дубле Полесья
Стало известно, как надолго опальный Макуана задержится в дубле Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 17
Футбол
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 2
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем