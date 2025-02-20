Металлист 1925 – Подолье – 0:0. Видеообзор матча

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В среду, 19 февраля, подопечные Патрика ван Леувена сыграли с хмельницким «Подольем».

«Подолье», как и «Металлист 1925» , выступает в Первой лиге. В первой части сезона «Подолье» в 14 матчах набрало 8 очков (1 победа, 5 ничьих, 8 поражений) и находится на последнем месте турнирной таблицы.

Поединок прошел при превосходстве обороны над атакой. Ни одной из команд не удалось реализовать свои моменты и открыть счет.

Товарищеский матч. 19 февраля, Винники

«Металлист 1925» – «Подолье» – 0:0

«Металлист 1925»: Варакута, Капинус, Имереков (к), Сабиев, Черноморец, Мафвента, Гаджиев, Юрченко, Чурко, Рашица, Стень (Панченко 65)

Главный тренер – Патрик ван Леувен

«Подолье»: Фастов (Задерейко 46), Корешков (к), Азизов (Мельник 46, Проданов 65), Швец (Шкиндер 46), Балан (Федоров 54), Веремиенко, Снижко, Лис, Гемега (Каранга 54), Оробец, Профатило (Шаврин 54)

Главный тренер – Сергей Ковалец

Предупреждение: Панченко 90.

Видеообзор матча

Видеозапись матча