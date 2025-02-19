Металлист 1925 проводит спарринг с Подольем. Стартовые составы

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В среду, 19 февраля, подопечные Патрика ван Леувена запланировали провести два спарринга.

В первом поединке «Металлист 1925» встретился с ФК «Ужгород». Харьковский клуб одержал победу со счетом 2:1.

Во втором контрольном матче за день дня «Металлист 1925» встретился с хмельницким «Подольем». Команда выступает в Первой лиге. В первой части сезона «Подолье» в 14 матчах набрало 8 очков (1 победа, 5 ничьих, 8 поражений) и находится на последнем месте турнирной таблицы.

«Металлист 1925» по итогом первой части чемпионата в Первой лиге попал в группу «Повышение» и будет бороться за выход в УПЛ.