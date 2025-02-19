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  4. Металлист 1925 проводит спарринг с Подольем. Стартовые составы
Украина. Первая лига
19 февраля 2025, 14:14 |
242
0

Металлист 1925 проводит спарринг с Подольем. Стартовые составы

Команда Патрика ван Леувена сыграет второй контрольный матч на тренировочных сборах за день

19 февраля 2025, 14:14 |
242
0
Металлист 1925 проводит спарринг с Подольем. Стартовые составы
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В среду, 19 февраля, подопечные Патрика ван Леувена запланировали провести два спарринга.

В первом поединке «Металлист 1925» встретился с ФК «Ужгород». Харьковский клуб одержал победу со счетом 2:1.

Во втором контрольном матче за день дня «Металлист 1925» встретился с хмельницким «Подольем». Команда выступает в Первой лиге. В первой части сезона «Подолье» в 14 матчах набрало 8 очков (1 победа, 5 ничьих, 8 поражений) и находится на последнем месте турнирной таблицы.

«Металлист 1925» по итогом первой части чемпионата в Первой лиге попал в группу «Повышение» и будет бороться за выход в УПЛ.

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Металлист 1925 Подолье Хмельницкий товарищеские матчи стартовые составы учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: Instagram
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