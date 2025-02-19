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Украина. Первая лига
19 февраля 2025, 16:41 |
93
0

Результативностью не порадовали. Металлист 1925 сыграл с Подольем

Команда Патрика ван Леувена провела второй контрольный матч на тренировочных сборах за день

19 февраля 2025, 16:41 |
93
0
Результативностью не порадовали. Металлист 1925 сыграл с Подольем
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В среду, 19 февраля, подопечные Патрика ван Леувена провели два спарринга.

В первом поединке дня «Металлист 1925» встретился с ФК «Ужгород» и одержал победу со счетом 2:1.

Во втором контрольном матче за день «Металлист 1925» сыграл с хмельницким «Подольем», которое выступает в Первой лиге. В первой части сезона «Подолье» в 14 матчах набрало 8 очков (1 победа, 5 ничьих, 8 поражений) и находится на последнем месте турнирной таблицы.

Поединок прошел при превосходстве обороны над атакой. Ни одной из команд не удалось реализовать свои моменты.

Товарищеский матч. 19 февраля, Винники

«Металлист 1925» – «Подолье» – 0:0

«Металлист 1925»: Варакута, Капинус, Имереков (к), Сабиев, Черноморец, Мафвента, Гаджиев, Юрченко, Чурко, Рашица, Стень (Панченко 65)

Главный тренер – Патрик ван Леувен

«Подолье»: Фастов (Задерейко 46), Корешков (к), Азизов (Мельник 46, Проданов 65), Швец (Шкиндер 46), Балан (Федоров 54), Веремиенко, Снижко, Лис, Гемега (Каранга 54), Оробец, Профатило (Шаврин 54)

Главный тренер – Сергей Ковалец

Предупреждение: Панченко 90.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Подолье Хмельницкий Металлист 1925
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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