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Англия
20 февраля 2025, 12:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 12:38
291
0

«Спасибо тебе». Именитый тренер по АПЛ тепло обратился к лидеру Динамо

Дэвид Мойес вспомнил период выступлений Андрея Ярмоленко за «Вест Хэм»

20 февраля 2025, 12:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 12:38
291
0
«Спасибо тебе». Именитый тренер по АПЛ тепло обратился к лидеру Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Бывший главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес, за который в свое время выступал украинский вингер Андрей Ярмоленко, тепло обратился к полузащитнику.

Мне бы хотелось, чтобы вы передали лучшие пожелания Ярмоленко. Он был для меня отличным игроком. Он забил несколько невероятных важных для нас голов. Если Яма смотрит, рад тебя видеть, Яма. Благодарю тебя», – сказал Моес.

В расположении «Вест Хэма» Ярмоленко провел 86 матчей, в которых отличился 13 голами и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что любительский клуб отказался от услуг экс-звезды киевского «Динамо».

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Дэвид Мойес Андрей Ярмоленко Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Setanta Sports Ukraine
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