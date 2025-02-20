«Спасибо тебе». Именитый тренер по АПЛ тепло обратился к лидеру Динамо

Бывший главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес, за который в свое время выступал украинский вингер Андрей Ярмоленко, тепло обратился к полузащитнику.

Мне бы хотелось, чтобы вы передали лучшие пожелания Ярмоленко. Он был для меня отличным игроком. Он забил несколько невероятных важных для нас голов. Если Яма смотрит, рад тебя видеть, Яма. Благодарю тебя», – сказал Моес.

В расположении «Вест Хэма» Ярмоленко провел 86 матчей, в которых отличился 13 голами и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что любительский клуб отказался от услуг экс-звезды киевского «Динамо».