Любительский клуб отказался от услуг экс-звезды Динамо
ФК «Лесному» не нужен Евгений Хачериди
Главный тренер любительского ФК «Лесное» Александр Розгон, состав которого переполнен бывшими украинскими звездами, заявил, что клуб не готов подписывать бывшего защитника «Динамо» Евгения Хачериди.
– Если Рыбалка и Гармаш посоветуют вам сейчас, условно, Хачериди, будете искать место в заявке?
– Сейчас мы укомплектованы, спасибо. Пусть уж лучшее младшее поколение входит в футбол.
Ранее сообщалось, что Денис Гармаш, Сергей Рыбалка и Денис Олейник продолжат свои выступления в составе любительского клуба.
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