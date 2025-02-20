Любительский клуб отказался от услуг экс-звезды Динамо

Главный тренер любительского ФК «Лесное» Александр Розгон, состав которого переполнен бывшими украинскими звездами, заявил, что клуб не готов подписывать бывшего защитника «Динамо» Евгения Хачериди.

– Если Рыбалка и Гармаш посоветуют вам сейчас, условно, Хачериди, будете искать место в заявке?

– Сейчас мы укомплектованы, спасибо. Пусть уж лучшее младшее поколение входит в футбол.

Ранее сообщалось, что Денис Гармаш, Сергей Рыбалка и Денис Олейник продолжат свои выступления в составе любительского клуба.