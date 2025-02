Конкуренты для Мбаппе. Кто станет лучшим игроком плей-офф Лиги чемпионов?

18 и 19 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов – в следующую стадию пробились восемь коллективов. Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля.

Накануне в УЕФА объявили номинантов на звание лучшего футболиста прошедших матчей, в список попали четыре кандидата:

Second-leg heroes 🌟



Who gets your vote? 👇#UCLPOTW | @PlayStationEU