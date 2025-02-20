Лига чемпионов20 февраля 2025, 11:55 | Обновлено 20 февраля 2025, 11:59
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Конкуренты для Мбаппе. Кто станет лучшим игроком плей-офф Лиги чемпионов?
Французский футболист оформил хет-трик в матче с «Манчестер Сити»
20 февраля 2025, 11:55 | Обновлено 20 февраля 2025, 11:59
468
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18 и 19 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов – в следующую стадию пробились восемь коллективов. Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля.
Накануне в УЕФА объявили номинантов на звание лучшего футболиста прошедших матчей, в список попали четыре кандидата:
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид). Испанский клуб одолел английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1, хет-трик оформил французский игрок.
- Витинья (ПСЖ). Забил один гол и помог клубу разгромить французский «Брест» – 7:0. Стал одним из лучших игроков в составе своей команды.
- Ноа Ланг (ПСВ). Нидерландский клуб в дополнительное время выбил итальянский «Ювентус» (3:1). Ланг голов не забивал, но отдал одну результативную передачу и стал лучшим игроком ответоной встречи.
- Оркун Кекчю (Бенфика). В сумасшедшей перестрелке с французским «Монако» (3:3) турецкий полузащитник сравнял счет на 84-й минуте и помог португальскому коллективу пройти дальше.
Second-leg heroes 🌟— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2025
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