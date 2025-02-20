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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 08:41 | Обновлено 20 февраля 2025, 08:47
1383
0

Экс-игроки Динамо продолжат карьеру в любительском футболе

Денис Гармаш и Сергей Рыбалка будут выступать в составе ФК «Лесное»

20 февраля 2025, 08:41 | Обновлено 20 февраля 2025, 08:47
1383
0
Экс-игроки Динамо продолжат карьеру в любительском футболе
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Главный тренер любительского клуба «Лесное» Александр Розгон рассказал о зимней трансферной кампании, а также подтвердил приход бывших игроков киевского «Динамо» – Сергея Рыбалки и Дениса Гармаша:

– Громкие имена присоединились к вашей команде. Кто из них просто поддерживал форму, а на кого вы можете рассчитывать в весенней части сезона и последующих соревнованиях?

– Вообще вопросом подписания новичков у нас занимается спортивный директор Виктор Зелинский, я только говорю, устраивает ли такой футболист в плане усиления или нет. Поэтому пока продолжается переговорный процесс и еще не опубликована заявка, окончательно я вам не скажу. Но сообщу, что Насонов и Шестаков из ЛНЗ присоединятся в нашем клубе к Рыбалке, с которым вместе играли в Черкассах. Гармаш тоже дал принципиальное согласие играть за нашу команду.

Есть нюансы относительно Олейника, однако Денис играл у нас в удовольствие и мы видели его высокий класс, поэтому надеемся вместе поработать. А вот относительно вингера «Зари» Головкина, то он поехал на турецкие сборы с «Колосом»-2, – признался Розгон.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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