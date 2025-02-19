Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо внесло в заявку на сезон лучшего бомбардира чемпионата U-19
Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 14:20 | Обновлено 19 февраля 2025, 14:33
1736
1

Динамо внесло в заявку на сезон лучшего бомбардира чемпионата U-19

Федор Задорожный получит шанс закрепиться в первой команде

19 февраля 2025, 14:20 | Обновлено 19 февраля 2025, 14:33
1736
1
Динамо внесло в заявку на сезон лучшего бомбардира чемпионата U-19
ФК Динамо Киев U-19. Федор Задорожный

Киевское «Динамо» накануне возобновления второй части сезона Украинской Премьер-лиги внесло в заявку еще одного футболиста.

18-летний нападающий Федор Задорожный попал в список Б и получит шанс проявить себя в первой команде в официальных матчах.

Футболист в прошлом сезоне на правах аренды выступал в составе луганской «Заре» U-19, где забил 18 голов и отдал 4 результативных передачи в 15 матчах. Задорожный возглавляет гонку бомбардиров в молодежном чемпионате. Во время Зимнего перерыва нападающий вернулся с аренды и присоединился к «Динамо» U-19 на сборах в Турции.

Подопечные Александра Шовковского 23 февраля сыграют против львовских «Карпат» в матче 18-го тура УПЛ. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Полесье-2 – Буковина – 0:2. Забивали во втором тайме. Видео голов и обзор
Колос надолго потерял нападающего перед матчем с Черноморцем
Украинская Премьер-лига опубликовала яркое видео с представлением клубов
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо Киев Динамо Киев U-19 Заря Луганск U-19 Карпаты Львов Динамо - Карпаты заявка учебно-тренировочные сборы
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Футбол | 18 февраля 2025, 15:42 2
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика

Сергей Попик утверждает, что результаты исследования конфиденциальны

Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Футбол | 19 февраля 2025, 00:02 43
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку

Игра в Лиссабоне завершилась со счетом 3:3, орлы вышли в 1/8 финала главного еврокубка

Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Футбол | 19.02.2025, 07:50
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
«Существует закон» Президент Ла Лиги отреагировал на возможный демарш Реала
Футбол | 19.02.2025, 08:06
«Существует закон» Президент Ла Лиги отреагировал на возможный демарш Реала
«Существует закон» Президент Ла Лиги отреагировал на возможный демарш Реала
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я вам соврал. Как вы думаете, у нас есть шанс?»
Футбол | 19.02.2025, 12:52
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я вам соврал. Как вы думаете, у нас есть шанс?»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я вам соврал. Как вы думаете, у нас есть шанс?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Посадят в крайнем случаи на лавку, а нулячего гереро будут с упорством выпускать на замену Ванату......
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
18.02.2025, 20:03 15
Другие виды
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
17.02.2025, 20:48 4
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 28
Футбол
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
17.02.2025, 19:37 5
Футбол
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 3
Футбол
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
17.02.2025, 12:05 13
Теннис
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем