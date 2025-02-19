Динамо внесло в заявку на сезон лучшего бомбардира чемпионата U-19
Федор Задорожный получит шанс закрепиться в первой команде
Киевское «Динамо» накануне возобновления второй части сезона Украинской Премьер-лиги внесло в заявку еще одного футболиста.
18-летний нападающий Федор Задорожный попал в список Б и получит шанс проявить себя в первой команде в официальных матчах.
Футболист в прошлом сезоне на правах аренды выступал в составе луганской «Заре» U-19, где забил 18 голов и отдал 4 результативных передачи в 15 матчах. Задорожный возглавляет гонку бомбардиров в молодежном чемпионате. Во время Зимнего перерыва нападающий вернулся с аренды и присоединился к «Динамо» U-19 на сборах в Турции.
Подопечные Александра Шовковского 23 февраля сыграют против львовских «Карпат» в матче 18-го тура УПЛ. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
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