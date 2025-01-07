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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 14:38 | Обновлено 07 января 2025, 15:12
679
1

Усиление киевлянам. Лучший бомбардир чемпионата Украины U-19 едет на сборы

Федор Задорожный проведет зимние сборы с «Динамо» Киев U-19

07 января 2025, 14:38 | Обновлено 07 января 2025, 15:12
679
1
Усиление киевлянам. Лучший бомбардир чемпионата Украины U-19 едет на сборы
ФК Заря. Федор Задорожный

Нападающий из системы киевского «Динамо» Федор Задорожный, выступавший в аренде за луганскую «Зарю» U-19, вернулся в клуб и проведет зимние сборы с молодежной командой киевлян, сообщает Динамомания.

По информации источника, 18-летний футболист 16 января отправится в Турцию вместе с командой Костюка, где проведет подготовку ко второй части сезона.

За 16 матчей в чемпионате Украины U-19 Федор забил 18 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Динамо» вернулся к тренировкам.

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Данііл Киріяка Источник: Динамомания
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Динамо нужно нападающих в основу.....
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