«Не получил ни одной зарплаты». Украинский защитник – о долгах в клубе УПЛ

Украинский защитник Владимир Адамюк, ныне играющий за «Карпаты», рассказал о своем пребывании в «Днепре» и проблемах с финансами:

– Твоя карьера стремительно развивалась – и вот ты уже в «Днепре», который год назад играл в финале Лиги Европы.

– В это не верилось. Хотя я выдал хорошие игры за «Сталь». На одном из матчей мне сказали, что на меня приехали смотреть, так что есть шанс куда-то перейти. И уже зимой я поехал на сборы с «Днепром», хотя еще не подписал контракт. Провел с ними два сбора, после чего Мирон Богданович (Маркевич – прим) сказал: «Я хочу, чтобы ты остался». Параллельно поступило предложение от «Карпат». Если бы чуть раньше, может быть, оказался бы во Львове. Но уже дал слово Маркевичу, так что не мог его нарушить.

– Коломойский в то время начинал топить «Днепр», финансирование пересыхало. Почувствовал это на собственном кармане?

– Сначала – да. Я когда пришел, то не получил ни одной зарплаты. Так что поехал в «Волынь» к Виталию Кварцяному. Прошел с ними сборы, после чего поступил звонок от Андрея Русола: «Не хочешь вернуться в «Днепр»? Мы компенсируем, что не выплатили». Тем более, «Волыни» запретили регистрировать новых игроков. Поэтому я вернулся в команду, которую уже возглавил Михайленко, – рассказал Адамюк.