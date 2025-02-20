Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа

Бразильский «Васко да Гама» всерьез интересуется 26-летним вингером «Шахтера» Педриньо.

В среду, 19 февраля, бразильцы направили «горнякам» официальное предложение по аренде Педриньо сроком на один год с фиксированной опцией выкупа в 5 миллионов евро.

На подписании Педриньо твердо настаивает главный тренер «Васко да Гама» Фабио Кариле, по причине чего клубное руководство активизировалось в вопросах трансферной политики, так как окно в Бразилии закрывается 28 февраля.

Источник отмечает, что Педриньо не пользовался особым расположением у главного тренера «Шахтера» Марино Пушича, однако в этом аспекте стоит делать поправку на уход зимой из стана «горняков» некогда основного правого вингера команды Александра Зубкова.

Контракт Педриньо с «Шахтером» рассчитан до лета 2029 года.