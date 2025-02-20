Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа
Бразильский клуб крайне заинтересован в подписании Педриньо
Бразильский «Васко да Гама» всерьез интересуется 26-летним вингером «Шахтера» Педриньо.
В среду, 19 февраля, бразильцы направили «горнякам» официальное предложение по аренде Педриньо сроком на один год с фиксированной опцией выкупа в 5 миллионов евро.
На подписании Педриньо твердо настаивает главный тренер «Васко да Гама» Фабио Кариле, по причине чего клубное руководство активизировалось в вопросах трансферной политики, так как окно в Бразилии закрывается 28 февраля.
Источник отмечает, что Педриньо не пользовался особым расположением у главного тренера «Шахтера» Марино Пушича, однако в этом аспекте стоит делать поправку на уход зимой из стана «горняков» некогда основного правого вингера команды Александра Зубкова.
Контракт Педриньо с «Шахтером» рассчитан до лета 2029 года.
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