Бразильский клуб контактирует с дорогостоящим вингером Шахтера
«Васко да Гама» заинтересован в услугах Педриньо
Клуб бразильской Серии А «Васко да Гама» проявляет заинтересованность в услугах 26-летнего вингера «Шахтера» Педриньо.
Видеть футболиста в рядах своей команды хочет лично наставник «Васко» Фабио Кариле.
Сообщается, что бразильский клуб уже связался с представителями Педриньо и начал обсуждение вопроса потенциального перехода.
В «Васко да Гама» понимают сложность переговоров с «горняками», но тем не менее хотят согласовать с ними аренду Педриньо.
Отметим, что Педриньо является вторым в списке самых дорогостоящих приобретений «Шахтера» за всю историю. Летом 2021 года «горняки» заплатили за него 18 миллионов евро «Бенфике». Нынешняя оценочная стоимость вингера на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
O Vasco sondou o atacante Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, a pedido de Fábio Carille. No entanto, a negociação é difícil devido à valorização do jogador no clube ucraniano.— AQUI SE FALA DE VASCO (@Mumudacolina) February 18, 2025
➡️ A contratação seria por empréstimo.
🗞️ | @AVascainos
📸 | Divulgação Shakhtar Donetsk pic.twitter.com/8FzSapSKkG
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