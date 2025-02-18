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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 10:19 |
313
0

Бразильский клуб контактирует с дорогостоящим вингером Шахтера

«Васко да Гама» заинтересован в услугах Педриньо

18 февраля 2025, 10:19 |
313
0
Бразильский клуб контактирует с дорогостоящим вингером Шахтера
shakhtar.com. Педриньо

Клуб бразильской Серии А «Васко да Гама» проявляет заинтересованность в услугах 26-летнего вингера «Шахтера» Педриньо.

Видеть футболиста в рядах своей команды хочет лично наставник «Васко» Фабио Кариле.

Сообщается, что бразильский клуб уже связался с представителями Педриньо и начал обсуждение вопроса потенциального перехода.

В «Васко да Гама» понимают сложность переговоров с «горняками», но тем не менее хотят согласовать с ними аренду Педриньо.

Отметим, что Педриньо является вторым в списке самых дорогостоящих приобретений «Шахтера» за всю историю. Летом 2021 года «горняки» заплатили за него 18 миллионов евро «Бенфике». Нынешняя оценочная стоимость вингера на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

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Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Васко да Гама Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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