Бразильский клуб контактирует с дорогостоящим вингером Шахтера

Клуб бразильской Серии А «Васко да Гама» проявляет заинтересованность в услугах 26-летнего вингера «Шахтера» Педриньо.

Видеть футболиста в рядах своей команды хочет лично наставник «Васко» Фабио Кариле.

Сообщается, что бразильский клуб уже связался с представителями Педриньо и начал обсуждение вопроса потенциального перехода.

В «Васко да Гама» понимают сложность переговоров с «горняками», но тем не менее хотят согласовать с ними аренду Педриньо.

Отметим, что Педриньо является вторым в списке самых дорогостоящих приобретений «Шахтера» за всю историю. Летом 2021 года «горняки» заплатили за него 18 миллионов евро «Бенфике». Нынешняя оценочная стоимость вингера на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

O Vasco sondou o atacante Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, a pedido de Fábio Carille. No entanto, a negociação é difícil devido à valorização do jogador no clube ucraniano.



➡️ A contratação seria por empréstimo.



