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  4. ВИДЕО. Фанаты Реала насмехались над Гвардиолой в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 11:08 |
128
0

ВИДЕО. Фанаты Реала насмехались над Гвардиолой в матче Лиги чемпионов

Болельщики мадридского клуба просили специалиста не покидать «Манчестер Сити»

20 февраля 2025, 11:08 |
128
0
ВИДЕО. Фанаты Реала насмехались над Гвардиолой в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

19 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» одолел английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и выбыл соперника из турнира. В первом противостоянии подопечные Карло Анчелотти также победили (3:2).

Болельщики мадридского клуба после хет-трика Килиана Мбаппе начали насмехаться над главным тренером «горожан» Пепом Гвардиолой – они просили специалиста не покидать английский клуб, намекая на плохие результаты «Манчестер Сити» и проход «Реала».

В следующем раунде соперником испанской команды может стать немецкий «Байер» или мадридское «Атлетико».

Подопечные Гвардиолы продолжают борьбу в чемпионате за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон – «горожане» набрали 44 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице.

ВИДЕО. Фанаты «Реала» поют «Гвардиола, останься»

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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити Пеп Гвардиола Килиан Мбаппе
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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