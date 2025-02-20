ВИДЕО. Фанаты Реала насмехались над Гвардиолой в матче Лиги чемпионов

19 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» одолел английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и выбыл соперника из турнира. В первом противостоянии подопечные Карло Анчелотти также победили (3:2).

Болельщики мадридского клуба после хет-трика Килиана Мбаппе начали насмехаться над главным тренером «горожан» Пепом Гвардиолой – они просили специалиста не покидать английский клуб, намекая на плохие результаты «Манчестер Сити» и проход «Реала».

В следующем раунде соперником испанской команды может стать немецкий «Байер» или мадридское «Атлетико».

Подопечные Гвардиолы продолжают борьбу в чемпионате за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон – «горожане» набрали 44 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице.

ВИДЕО. Фанаты «Реала» поют «Гвардиола, останься»