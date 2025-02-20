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  4. Артур МИКИТИШИН: «Будем бороться за самые высокие места»
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 12:29 |
63
0

Артур МИКИТИШИН: «Будем бороться за самые высокие места»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал о задачах на вторую часть сезона

20 февраля 2025, 12:29 |
63
0
Артур МИКИТИШИН: «Будем бороться за самые высокие места»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Артур Микитишин в текущем сезоне сыграл за «Кривбасс» 20 матчей во всех турнирах. Забил один мяч и отдал одну результативную передачу. 21-летний полузащитник подвел итог первой части сезона и рассказал о планах «Кривбасса».

«Как оцениваю выступление «Кривбасса» в первой половине чемпионата? На мой взгляд, мы провели неплохую половину сезона. Могло быть лучше, но тем не менее мы находимся в лидирующей группе, поэтому будем продолжать бороться за самые высокие места.

Лучший матч «Кривбасса»? Полагаю, домашний матч с «Карпатами» (2:0) был действительно принципиальным и лучшим для нас. Ведь на старте сезона мы уступили этому сопернику на выезде 0:3, поэтому хотели доказать самим себе, что это была случайность. Все в команде верили, что мы можем сыграть лучше дома и одержать победу. И мы это доказали. Я думаю, этот матч стал самым эмоциональным, потому победа для нас оказалась очень ценной.

Кого из партнеров могу отметить? Я бы отметил Егора Тердохлеба. Ведь в конце первой части сезона он забил 8 голов и помог команде завоевать много очков. Я считаю, что Егор выглядел в этих матчах очень мощно. Желаю ему продолжать прогрессировать.

Есть ли замечания к собственной игре? В принципе, всегда можно лучше играть. Всегда есть ошибки, над которыми нужно работать. Чем больше работаешь, тем меньше у тебя недостатков в поле. Поэтому, если мы будем все вместе плодотворно работать и прилагать максимум усилий, у нас все получится.

Как прошли сборы? На зимних сборах в Испании мы с командой делали акцент на физической подготовке и тактике. Как обычно, в первую неделю большинство времени уходит на беговую работу. Семь дней мы просто бегали и получали физическую форму. Затем добавились двукратные тренировки, где мы работали над тактикой, контролем мяча и над завершением атак.

Какие задачи тренеры ставили в спаррингах? Задача была получать необходимые физические нагрузки и демонстрировать лучшую игру от матча к матчу. В отдельных спаррингах у нас это получалось. Где-то, возможно, мы были более подготовлены и менее устали, эти факторы могли повлиять на результаты. Я считаю, что итоги матчей вполне закономерны. А выиграть все контрольные поединки уже и не столь важно. Ведь это же сборы.

Реально ли вмешаться в борьбу за топ-3? Конечно, всегда нужно бороться до конца и прилагать максимум усилий для результата. У нас еще половина сезона, поэтому увидим на финише чемпионата, как все сложится.

В апреле в «Кривбасс» дома будет доигрывать матч с «Шахтером». Если сейчас посмотреть турнирную таблицу, то у нас с «Шахтером» разница всего в два очка. Конечно, этот матч повлияет на дальнейшее положение в таблице. Но турнирная борьба продолжается, все от одной игры не зависит. Уверен, что нужно сильно сыграть все матчи и набрать как можно больше очков, чтобы быть в итоге повыше».

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Кривбасс Кривой Рог Артур Микитишин Егор Твердохлеб учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: Ukrsport.pro
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